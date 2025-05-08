Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin savaşa dönmesinden endişe duyduklarını belirtti.

ERDOĞAN'DAN IRAK BAŞBAKANI İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Irak Başbakanı Sudani ve heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Irak'a yaptığım ziyaretler birlikte ilişkilerimizde büyük bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam edeceğiz. Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha ileriye taşıyacak belgeleri imzaladık. Derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Irak ile ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz. İşbirliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak telakki ediyoruz. Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz.

"IRAK'LA TİCARET HACMİMİZ 18 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"

Görüşmelerimizde güvenlik ve terörle mücadele işbirliğimiz üzerinde önemle durduk. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesinde kararlığımızı teyit ettik. Irak'la ticaret hacmimiz 18 milyar dolara yaklaştık. Potansiyelimizi çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Kalkınma yolu projesi, hem Irak'ın hem de bölgemizin refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Bu yola ilgi duyan tüm ülkeleri bu projenin parçası olmaya davet ediyoruz.

"HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

İsrail, bölgeyi kana boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir. Bunun hayal olduğunu zamanla göreceğiz. İsrail'in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze'deki açlık tehlikesi artık kitlesel ölümlere varacak duruma ulaştı. İsrail üzerindeki baskının artırılması dahil elimizdeki gelenin yapılması hususunda mutabık kaldık. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönmesinden endişe duyuyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına ve devletine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Dün Başbakan Şahbaz Şerif ile önemli görüşmemiz oldu. Keşmir'deki menfur terör saldırısına ilişkin Pakistan'ın uluslararası soruşturma yürütülme teklifini olumlu buluyoruz. Biz tansiyonun düşürülmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz."