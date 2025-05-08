Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı - Son Dakika
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Dünya

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı

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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, ''Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaların savaşa dönüşmesinden endişe duyuyoruz.'' dedi.

08.05.2025 18:11  Güncelleme: 18:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin savaşa dönmesinden endişe duyduklarını belirtti.

ERDOĞAN'DAN IRAK BAŞBAKANI İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Irak Başbakanı Sudani ve heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Irak'a yaptığım ziyaretler birlikte ilişkilerimizde büyük bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam edeceğiz. Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha ileriye taşıyacak belgeleri imzaladık. Derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Irak ile ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz. İşbirliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak telakki ediyoruz. Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz.

"IRAK'LA TİCARET HACMİMİZ 18 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"

Görüşmelerimizde güvenlik ve terörle mücadele işbirliğimiz üzerinde önemle durduk. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesinde kararlığımızı teyit ettik. Irak'la ticaret hacmimiz 18 milyar dolara yaklaştık. Potansiyelimizi çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Kalkınma yolu projesi, hem Irak'ın hem de bölgemizin refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Bu yola ilgi duyan tüm ülkeleri bu projenin parçası olmaya davet ediyoruz.

"HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

İsrail, bölgeyi kana boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir. Bunun hayal olduğunu zamanla göreceğiz. İsrail'in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze'deki açlık tehlikesi artık kitlesel ölümlere varacak duruma ulaştı. İsrail üzerindeki baskının artırılması dahil elimizdeki gelenin yapılması hususunda mutabık kaldık. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönmesinden endişe duyuyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına ve devletine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Dün Başbakan Şahbaz Şerif ile önemli görüşmemiz oldu. Keşmir'deki menfur terör saldırısına ilişkin Pakistan'ın uluslararası soruşturma yürütülme teklifini olumlu buluyoruz. Biz tansiyonun düşürülmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz."

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kritik uyarı

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Son Dakika Dünya Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • 205622:
    neden endiselniyorsun ki damadın siha satar para kazanır akşamda manda yoğurdu yersiniz birlikte 63 119 Yanıtla
    Murat Zor:
    chp trolü. taktınız 100 tl lik mando yoğurduna. Sizinkiler istanbul nimet nimet diyerek milyon ları götürdü. adamsan onada bişe de 9 2
    Ziya Tahtalı:
    siha satarak Türkiye kazanıyor damadı değil kafan çalışaydıda sen yapaydın ama sen şimdi anlamazssın zihniyetin farklı çünki 7 3
    Murat Çevre:
    Sende heykel sat iste 8 2
  • zurnaci samo Oner:
    bence sen istifa et yeter perişan olduk 25 senedir duman etin bizleri 63 103 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Zaten kim savassa bizim ekonomi dibe cokuyo 77 32 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    endişe duymaktan başka da bir işiniz yok zaten. yıllardır Gazze kan gölü yıllardır endişe duydunuz 58 33 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Pakistanlı şirketler Türkiye yatırıma gelir artık 31 41 Yanıtla
  • Hkn Dağ:
    Dünyanın bu sıkıntılı döneminde gemiyi salimen limana yanaştırabilecek kabiliyette bir liderimiz var hamdolsun. Asrın felaketi denilen yıkımda başımızda kifayetsiz muhterislerden herhangi biri olsaydı ülke her türlü kaosa açık hale kesin gelirdim. 35 21 Yanıtla
  • Emin babuç:
    Trumpla konustun ertesi gün Twitter engellendi iyi görevler 30 20 Yanıtla
  • Sk 06:
    Pakistan Gazze Suriye âşığı bir Türk olamadılar 22 15 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Eyvah tamam bu işin içine girdiyse bu savaş büyür. Aslanım benim asrın lideri ya.Memlejetin ekonomisini batırdı ama olsun 10 23 Yanıtla
  • mehmet:
    Sen karışma senin selam verdiğin ülkeler perişan oldu İsrail'e ve ABD'nin uşağı oldular acaba nedendir 10 16 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Valla bizlerde senin yönetiminde yaşamaktan dahada beter ekonomik sıkıntılar yaşayacağız diye ciddi sıkıntı duyuyoruz. 5 5 Yanıtla
  • delphinemaple:
    The space between us feels like a playground of possibilities. Let's see what kind of trouble we can get into... together, but the playful kind. f1nd me on delphinemaple_mooo_com change _ to dot 1 1 Yanıtla
  • bernicecarter:
    There's a certain electricity in the air whenever you're near. I wonder what would happen if we closed the distance a little? f1nd me on bernicecarter_mooo_com change _ to dot 0 1 Yanıtla
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