"Gözler liderimizin üzerinde" diye servis edilen fotoğrafın hikayesi bambaşka çıktı - Son Dakika
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"Gözler liderimizin üzerinde" diye servis edilen fotoğrafın hikayesi bambaşka çıktı

17.09.2022 16:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde çekilen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bir karesi ülkede, "Tüm gözler liderimizin üstünde" notuyla servis edildi ancak Şerif'in aslında liderlerle diyalog halinde olmadığı, öyle görünüyormuş gibi yapıp poz verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül'de Özbekistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine misafir olarak katıldı. Erdoğan, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Akşam zirveye katılan liderlerle "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

POZ VERMEK İÇİN ÇABALADI

Zirvede liderler birebir görüşmeler de yaparken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bir karesi ziyarete damga vurdu. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in de bulunduğu liderler, Şangay zirvesi sırasında ikram edilen yiyecekleri tattı ve yiyecek tezgahlarını gezdi. Tam o esnada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, elini çenesine dayayarak kadraja girmeye çalıştı. İstediğini alamayınca hareketini birkaç saniye sonra yineledi.

"TÜM GÖZLER LİDERİMİZİN ÜZERİNDE"

Şerif'in elini çenesine koyarak tezgaha uzandığı anlar, kendi fotoğrafçısı tarafından yakalandı. O açıdan tüm liderler tarafından pür dikkat dinlenildiği izlenimi veren kare, Pakistan devletinin resmi Twitter hesabından "Tüm gözler liderimiz Şahbaz Şerif'in üstünde" notuyla paylaşıldı.

Pakistan'da 'Gözler liderimizin üzerinde' diyerek servis edilen fotoğrafın hikayesi çok başka çıktı

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Ancak o anlara ait servis edilen bir başka videoda, işin aslının öyle olmadığı anlaşıldı. Şerif'in o anlarda liderlerle konuşmadığı; herkes gibi tezgahtan ürün almak için hamle yaptığı sırada elini bir şey anlatıyormuş gibi çenesine dayadığı görüldü.

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Son Dakika Dünya 'Gözler liderimizin üzerinde' diye servis edilen fotoğrafın hikayesi bambaşka çıktı - Son Dakika


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16:17 "Gözler liderimizin üzerinde" diye servis edilen fotoğrafın hikayesi bambaşka çıktı
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SON DAKİKA: "Gözler liderimizin üzerinde" diye servis edilen fotoğrafın hikayesi bambaşka çıktı - Son Dakika
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