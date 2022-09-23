Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hindistan'ı sinirlendirdi: Yapılan referans ve göndermeler yararlı değildi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hindistan'ı sinirlendirdi: Yapılan referans ve göndermeler yararlı değildi

23.09.2022 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hindistan'ı sinirlendirdi: Yapılan referans ve göndermeler yararlı değildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ve Pakistan'ın, bağımsızlıklarını kazanmalarının üzerinden geçen 75 yıla rağmen aralarında hala güçlü bir barış ve iş birliği oluşturamamış olmasından üzüntü duyduklarını ifade etmesi Hindistan'ı sinirlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, "BMGK'da Keşmir ile ilgili yapılan referans ve göndermelerin faydalı ya da yararlı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistan ile Pakistan arasında bitmek bilmeyen Keşmir krizi, Ankara ile Yeni Delhi arasında gerilim yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Keşmir konusunu gündeme getirmesine Hindistan yönetiminden sert tepki geldi.

"BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ TESİS EDİLEMEMİŞ OLMAMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Önceki gün New York'ta kürsüye çıkarak konuşan Erdoğan, Hindistan ve Pakistan'ın, bağımsızlıklarını kazanmalarının üzerinden geçen 75 yıla rağmen aralarında hala güçlü bir barış ve iş birliği tesis edilememiş olmasından üzüntü duyduklarını ifade etmişti.

"DİLEĞİMİZ, KEŞMİR'DE ADİL VE KALICI BARIŞA ULAŞILMASIDIR"

Erdoğan, "Dileğimiz, Keşmir'de adil ve kalıcı barış ve huzura ulaşılmasıdır. Yakın tarihte yaşanan bir sel felaketi sebebiyle son derece sıkıntılı günler geçiren Pakistan halkına, tekrar geçmiş olsun diyoruz" demişti.

HİNDİSTAN'DAN ERDOĞAN'IN ÇIKIŞINA YANIT

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt ise Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Erdoğan'ın sözlerini yorumlarken, "BMGK'da Keşmir ile ilgili yapılan referans ve göndermelerin faydalı ya da yararlı olduğunu düşünmüyorum" dedi. Sözcü'de yer alan habere göre Bagchi, Hindistan ile Pakistan arasındaki krizin iki ülke arasında Shimla Anlaşması uyarınca çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

ERDOĞAN 2019 YILINDA DA SERT BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'daki BMGK'da da konuyu gündeme getirmiş ve o dönem çok daha sert bir tonda açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, 2019'da, " Güney Asya'nın istikrarı ve refahı Keşmir'den ayrı tutulamaz" demiş, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen 8 milyon Keşmirlinin hala kuşatma altında olduğunu söylemişti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin AK Parti'den değerlendirme: Türkiye barışın tesisi için en güçlü odaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin AK Parti'den değerlendirme: Türkiye barışın tesisi için en güçlü odaktır Ukrayna: 'Esir takası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi' Ukrayna: 'Esir takası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi'

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hindistan'ı sinirlendirdi: Yapılan referans ve göndermeler yararlı değildi - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şikayet turunda! Türkiye'yi konuşmadığı lider kalmadı
10:03 Tottenham, Kim Min-jae için gemileri yaktı! Napoli'ye 30 milyon euro teklif ettiler
09:42 NASA'da tarihi hazırlık! Çarpışma pazartesi günü gerçekleşecek
09:40 Sosyal medya hesabından duyurdu! Wanda Nara-Mauro Icardi aşkı sona erdi
09:24 Meteorolojiden kritik sağanak yağış uyarısı! Tüm gücüyle geliyor
09:24 Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hindistan'ı sinirlendirdi: Yapılan referans ve göndermeler yararlı değildi
09:00 Türkiye Barolar Birliği'nden bakanlıklara ve belediyelere çağrı: Hayvan katliamları durdurun, suçluların ceza almasını sağlayın
08:41 Hayalleri için harekete geçtiler! Erciş'in il olması için imza kampanyası başlatıldı
08:30 Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı: Biri ağır 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 10:16:51. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hindistan'ı sinirlendirdi: Yapılan referans ve göndermeler yararlı değildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement