Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO çıkışı" İskandinav ülkelerinin basınında - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO çıkışı" İskandinav ülkelerinin basınında

13.05.2022 16:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz" sözleri İskandinav basınında gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cuma namazı çıkışında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erdoğan, son günlerde tartışılan İskandinav ülkelerinin NATO üyeliği konusunda yorumlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz" dedi.

İSKANDİNAV BASINI "SON DAKİKA" OLARAK GEÇTİ

Bu sözler başta İsveç medyası olmak üzere birçok medya kuruluşunda gündem oldu. İsveç'in çok okunan gazetelerinden Expressen, internet sitesi üzerinden manşetlerden açıklamalara yer verirken, "Son dakika: Türkiye İsveç'in NATO'ya katılmasını istemiyor" başlığını kullandı.

Gazetedeki haberde, Erdoğan'ın sözlerine yer verilirken, İsveç'in NATO'ya girebilmesi için 30 ülke hükümetinin onayının gerektiği kaydedildi. Makalede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de hızlı bir başvuru süreci sözü verdiği ve her iki ülkeye de kapıların açık olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Öte yandan Dagens Nyheter da gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Haberde, Erdoğan'ın "İsveç, PKK ve diğer terör örgütlerinin yuvası oldu" sözlerine vurgu yapılırken, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı da belirtildi.

TÜRKİYE, RUSYA'YA YAKIN

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftonbladet de açıklamalara geniş yer ayırdı.

Haberde, "Türkiye, diğer NATO ülkelerine göre Rusya'ya daha yakın ve Ukrayna'nın işgalinden beri Batı ile Vladimir Putin arasında denge politikası izlemeye zorlandı. Öte yandan uzmanlara göre Erdoğan, net bir taraf tutmamak için arabuluculuk önerdi" yorumu yapıldı.

Makalede ayrıca Hırvatistan'ın da iki ülkenin NATO'ya katılmasına sıcak bakmadığı belirtilirken gazeteye konuşan kaynaklar ise Hırvatistan yönetiminin fikir değiştirmeye başladığını aktardı.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'NATO çıkışı' İskandinav ülkelerinin basınında - Son Dakika


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