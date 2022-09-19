"Özbekistan'a gelseydi Esed'le görüşürdüm" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya'dan dikkat çeken mesaj: Ev sahipliği yapabiliriz

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemdeki yerini korurken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TOPLANTI İÇİN YER TEMİN EDEBİLİRİZ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında bir görüşme düzenleme fikrine sıcak baktıklarını söyledi. Bogdanov, Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı bir araya getirmeye hazır olduklarını ve toplantı için yer temin edebileceklerini belirtti.

"ASKERİ VE ÖZEL BİRİMLER ARASINDA TEMASLAR VAR"

Bogdanov, "Elbette böyle bir toplantının çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Askeri ve özel birimler arasında bu tür temaslar var, bunları destekliyoruz. Bir araya gelerek ortak bir zemin bulmalarını teşvik ediyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov.

"RUSYA GÖRÜŞMEYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Türkiye'den bu konuda gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rus yetkili, Türkiye ve Suriye kabul ederse Rusya'nın böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.