"Özbekistan'a gelseydi Esed'le görüşürdüm" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya'dan dikkat çeken mesaj: Ev sahipliği yapabiliriz - Son Dakika
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"Özbekistan'a gelseydi Esed'le görüşürdüm" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya'dan dikkat çeken mesaj: Ev sahipliği yapabiliriz

19.09.2022 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Keşke Esed, Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm" dediğinin ortaya çıkmasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Askeri ve özel birimler arasında bu tür temaslar var, bunları destekliyoruz. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemdeki yerini korurken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TOPLANTI İÇİN YER TEMİN EDEBİLİRİZ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında bir görüşme düzenleme fikrine sıcak baktıklarını söyledi. Bogdanov, Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı bir araya getirmeye hazır olduklarını ve toplantı için yer temin edebileceklerini belirtti.

"ASKERİ VE ÖZEL BİRİMLER ARASINDA TEMASLAR VAR"

Bogdanov, "Elbette böyle bir toplantının çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Askeri ve özel birimler arasında bu tür temaslar var, bunları destekliyoruz. Bir araya gelerek ortak bir zemin bulmalarını teşvik ediyoruz" dedi.

Rusya'dan Türkiye ile Suriye arasındaki olası görüşmeyle ilgili açıklama: Destekliyoruz, ev sahipliği yapmaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov.

"RUSYA GÖRÜŞMEYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Türkiye'den bu konuda gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rus yetkili, Türkiye ve Suriye kabul ederse Rusya'nın böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İktidarın değişim sinyalleri verdiği Suriye politikasına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Liderler bazında bir görüşme olabilir mi?" sorusuna, "Ben 'hiç olmaz' diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Beşlisi toplantısı için Özbekistan'a gitmeden önce gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında, "Keşke Esed, Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı" dediği ortaya çıkmıştı.

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