Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra gittiği Irak'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Sudani ile görüşmesinde PKK'ya karşı atılacak adımların müzakere edildiğini söyleyen Erdoğan, "Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz. PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesi kardeşlik hukukumuzun bir gereğidir. Türkiye, teröre karşı mücadele konusunda Irak'ın her zaman yanındadır." dedi.

22.04.2024 17:00  Güncelleme: 17:48
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13 yıl sonra Irak'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında terör örgütü PKK ile ortak mücadele vurgusu yaptı. Erdoğan, "Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz. PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesi kardeşlik hukukumuzun bir gereğidir. Türkiye, teröre karşı mücadele konusunda Irak'ın her zaman yanındadır." dedi.

ERDOĞAN 13 YIL SONRA IRAK'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmelerinde stratejik konular masaya yatırıldı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında terör örgütü PKK'ya karşı atılacak adımlar ön plana çıktı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aziz kardeşimin davetiyle uzun bir aradan sonra Bağdat'ta bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen ilgi için teşekkür ediyorum.

"IRAK STRATEJİK DEĞERE SAHİP BİR KOMŞUMUZDUR"

Irak ortak bağlara sahip olduğumuz, stratejik değere sahip bir komşumuzdur. İmzaladığımız anlaşma hayati önem taşıyor. İmza altına aldığımız anlaşmaların hayata geçmesi için de gereken koordinasyonu sağlayacağız.

"PKK'NIN RESMEN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMESİ KARDEŞLİK HUKUKUMUZUN GEREĞİDİR"

Cumhurbaşkanı Reşidi ve Başbakan Sudani ile görüşmelerimizde kritik konuları ele aldık. Terör örgütü PKK'ya karşı atacağımız adımları müzakere ettik. Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz. PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesi kardeşlik hukukumuzun bir gereğidir. PKK'nın yasaklı örgüt ilanı edilmesini memnuniyet ile karşıladık. Terör örgütü ilan edilmesi hususunda Irak hükümetinin atacağı adımda desteğe hazırız. Türkiye, teröre karşı mücadele konusunda Irak'ın her zaman yanındadır.

"IRAK ÖNDE GELEN TİCARET ORTAKLARIMIZDAN"

Irak önde gelen ticaret ortaklarımızdandır. Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seyrinde devam eden hacmimizi artırma yollarını ele aldık. Enerji, sağlık, turizm konularında ticaretimizi genişleteceğiz. Geçmişte olduğu gibi iyi ve kötü günlerinde Iraklı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu ziyaretimin yeni başlangıçlara kapı açacağına inanıyorum.

"AKAN KANIN DURMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Su krizinin farkındayız. İklim krizi tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Görüşmelerimizde diğer başlıklarda da iş birliği için irademizi teyit etmiş olduk. Bugünkü ziyareti Filistin'deki insanlık dramının yansıması altında gerçekleştiriyoruz. Akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. Atabileceğimiz adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. İsrail - İran ile gerilim Savaşın yayılma riskini artırmakta, Filistin'deki katliamı gölgelenmekte, Irak'taki kardeşlerimiz olumsuz etkilenmekte. Türkiye olarak Filistin devletinin kurulması doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızı Gazzeli kardeşlerimiz için seferber edeceğiz.

"IRAK'I BİR BÜTÜN OLARAK GÖRECEĞİZ"

Birazdan Erbil'e geçeceğiz. Öncesinde Türkmen kardeşlerimiz ile bir araya geleceğiz. Irak'ta farklı etnik ve dini kesimler arasında gözetim yapmadığımızın altını çizerim. Irak'ı bir bütün olarak görüyoruz. Irak ile ilişkilerimize komşuluk hukuku açısından bakmaya devam edeceğiz. Irak'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ziyaretin yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Irak\'ta net mesaj: Terör örgütü PKK\'ya karşı ortak hareket edeceğiz

Türkiye, Irak, PKK, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null: gene kandirmislar yaa 25 25 Yanıtla
  • Mustafa karaca: İki önemli komşuya hayırlı olsun.çok faydalı bir birliktelik. 21 6 Yanıtla

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