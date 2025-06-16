Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
16.06.2025 13:09
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İran ile İsrail arasındaki savaş 4. günde devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'a çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu iletti.

İran- İsrail savaşında tansiyon her geçen saat yükseliyor. Savaşın 4. günü devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA VAR

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pezeşkiyan'a çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ilettiği bildirildi.

"ÇATIŞMA, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI"

Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"TÜRKİYE KOLAYLAŞTIRICI BİR ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreçle ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi."

Türkiye, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • selami inel:
    kendini nimetten sanan lider 78 64 Yanıtla
  • tuncay8891:
    sen once ekonomiyi duzelt ulke batiyo 81 55 Yanıtla
  • Ebuturap:
    Oraya hiççç karışma sen.Kardeşim dediğin kim varsa artık yok. 34 44 Yanıtla
  • 1616:
    turkiye olarak yardım edin...karşısındaki ülke bile denilmeyecek bir avuç terörist var.yahudi var . 58 13 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    ne gerekiyorsa yapin geri dönüş yok 43 13 Yanıtla
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