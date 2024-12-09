Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda "Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti son buluyor. Yayladağı Hudut Kapısı'nı açıyoruz" ifadelerini kullandı.

09.12.2024 19:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin kullandığı ifadelerde Yayladağı Hudut Kapısı'nın Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için açıldığını duyurdu.

YAYLADIĞI KAPISI AÇILIYOR

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuştu. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye gelen göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için adım atılacağını söyledi. Bu kapsamda Yayladağı Hudut Kapısı'nın açılacağını söyleyen Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti son buluyor. Yayladağı Hudut Kapısı'nı açıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU MİSAFİRPERVERLİK İNSANLIK TARİHİNE YAZILACAKTIR"

Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Tarihin ve coğrafyanın bize hatırlattığı bu gerçekleri son 13 yıldır ülke ve millet olarak bizzat yaşadık, bir fiil tecrübe ettik. Komşumuzun evinde yangın çıktığında ilk koştuğu yer biz olduk. Devlet rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçan Suriyeli kardeşlerimiz canlarını kurtarmak için ilk önce bizim kapımızı çaldı. Az değil 4,5 milyon Suriyeli bizim evimizde misafir oldu. Bir dönem nüfusu 3 milyon 700 bine ulaşan ancak şimdi sayıları 2,9 milyona düşen Suriyeli muhacirlere 13 yıl boyunca biz ensarlık yaptık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Bunu da açık söylüyorum. Yüksünerek, şikayet ederek değil, inancımızın ve komşuluk hukukumuzun gereği bunları memnuniyetle yerine getirdik. Biz muhalefetle bu konuda ne kavgalar verdik. Bu emsalsiz misafirperverlik insanlık tarihine altın harflerle yazılacaktır. Türkiye zor bir dönemde zor bir imtihanı alnının akıyla vermeyi başarmıştır. Türk milleti kara günlerinde Suriyeli mazlumlara kucak açmasının izzetini bir şeref payesi ebediyen taşıyacaktır. Bugün bir kez daha muhalefetin kışkırtmalarını aldırmadan mazluma kol kanat gelen necip milletimin her bir ferdine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

"MÜLTECİ DÜŞMANLIĞINI KÖRÜKLEYEN ZİHNİYET DE KAYBETMİŞTİR"

Cumhur İttifakı'nda birlikte yol yürüdüğümüz ortaklarımıza bu süreçte sergiledikleri merhametli duruş için aynı şekilde şükraNlarımı sunuyorum. Fakat oy hesabıyla nefret söylemlerine başvuran ırkçı lümpenleri, vatanını kaybetmiş yetim ve öksüzlere kin kusan vicdan fukaralarını, sırf mecliste 3-5 koltuk kapabilmek uğruna faşizmin en pespaye biçimine haftalarca sessiz kalanları ise önce Allah'a sonra tahtlarına girdikleri Suriyeli mazlumlara ve elbette maşeri vicdana havale ediyorum. Suriye'de zalim Esad rejimiyle beraber ülkemizde mülteci düşmanlığını körükleyen necis zihniyet de kaybetmiştir. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum.

Suriye'yi etkisi altına alan kuvvetli değişim rüzgarının başta muhacirler olmak üzere tüm Suriye halkı için hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum. Suriye istikrara kavuştukça inşallah gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır. Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıldır süren vatan hasreti inancım ve duamıdır ki artık yavaş yavaş son bulacaktır. Bunun şimdiden emarelerini görmeye başladık. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağ'ı hudut kapısını da geçişlere açıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Ali Sarıcıoğlu:
    Girişleri olsunda dönüşleri olmasın kardeşlerinin o zaman 147 58 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Akp Serisi sona eriyor oylar düşecek 104 81 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Giderler çok beklersin 79 19 Yanıtla
  • Ali Baba:
    vatandasliklarida iptal olsun 82 12 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bizide yolla reis asgari ücretli ve emeklileri aç açık bıraktın. bizi de yolla da cihad edelim bari boşa yaşamayalim 58 28 Yanıtla
  • cagatay ulum:
    haydi inşallah 82 3 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Suriyeli kardeşler de dört gözle bunu bekliyorlardı....Gidip bayramda gelirler artık. 64 20 Yanıtla
  • yilmaz7 TAXİ:
    yeni Suriye li gelmesinde 59 16 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    Rabbım Papazın oğlunun ömründen alsın sana versin ReiS 29 32 Yanıtla
  • Özkan Baytok:
    Allah senden razı olsun ne iyi ettin 34 20 Yanıtla
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