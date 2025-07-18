Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü: Suriye\'de yaşanan çatışmalar bölgenin tamamı için tehdit oluşturuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmeleri gündemi getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüştü.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER GÜNDEMDE

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda'dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını ve ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti" denildi.

"RUSYA-UKRAYNA MÜZAKELERİNİN BAŞLAMASI ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı'na da değindi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu, Türkiye'nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.