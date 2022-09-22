Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için gittiği ABD'den yurda dönüşü öncesi Türkevi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin hem Türkiye hem de dünya gündemi hakkındaki sorularını yanıtladı.

"PELOSİ BİRÇOK YERİ RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyareti de soruldu. Soru üzerine "Pelosi'nin bu ziyaretiyle kalkıp da Kafkasya'daki bu gelişmelere darbe vuracak ne mecali var ne cürmü var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben inanıyorum ki o birçok yeri de rahatsız etmiştir. Hiç fazla abartmaya falan da gerek yok. Şimdi biz de bazı hazırlıkları yapıyoruz. Buradan döndükten sonra gereken adımları da atarız" ifadelerini kullandı.

"PAŞİNYAN'LA BİR ARAYA GELME DURUMUMUZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi var. Şu anda Prag'daki zirveye katılıp katılmama gibi bir değerlendirme içindeyiz. Prag'daki zirveye katılmamız halinde, Paşinyan'ın oraya gelme durumu var. 'Orada görüşebilir miyiz?' diye de bir düşüncesi olmuş galiba.

"KAFKASYA'DA BİZİM DE HAMLELERİMİZ OLACAK"

Belki orada kendisiyle bu konuları ayrıca bir görüşme durumumuz olabilir. Fakat tabii bu konularla ilgili Kafkasya'da bizim de bazı hamlelerimiz olacak. Onun da şimdilik sadece planlama süreci içerisindeyiz. Sayın İlham Aliyev kardeşimizle de bunları konuşup, ona göre adımlarımızı atacağız."