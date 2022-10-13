Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE, AB'YE TEDARİK İÇİN EN GÜVENLİ GÜZERGAH"

Putin, Erdoğan ile yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Türk Akım'da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. Türk Akım herhangi bir kesintisi olmadan çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Rusya lideri, "Diğer konularda çalışmalar devam ediyor. Ticaret hacmimiz artıyor. Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi bildirdik" diyerek devam etti. Putin, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne (AB) gaz tedariki için 'en güvenli güzergah' olduğunu söyledi.

"FİYAT BELİRLEME ALANI OLARAK ÇALIŞABİLİR"

Sputnik'in aktardığına göre Putin, Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye'de oluşturmayı isteyecekleri gaz merkezine ilişkin şu açıklamalarda bulundu; "Beraber oluşturabileceğimiz bu gaz merkezi, sadece bir tedarik alanı olarak değil, aynı anda bir fiyat belirleme alanı olarak da çalışabilir çünkü fiyatlandırma çok önemli bir konu. Gaz fiyatları şu anda çok yüksek ve biz sizinle fiyatları, herhangi bir siyasi gölge olmadan, normal pazar fiyatları seviyesinde sakin bir biçimde regüle edebiliriz."

ERDOĞAN: TAHIL MUTABAKATINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu: ''Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. (Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz.''

KREMLİN: TÜRİYE OLUMLU TEPKİ VERDİ

Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye'de yeni bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türkiye tarafının oldukça olumlu tepki verdiğini söyledi. Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye'de bir dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının nasıl tepki verdiği konusundaki soruya, "Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık" yanıtını verdi.