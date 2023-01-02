Bu karenin gizemi 4 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan'a dondurma satan kadının kimliği belli oldu - Son Dakika
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Bu karenin gizemi 4 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan'a dondurma satan kadının kimliği belli oldu

02.01.2023 16:30
Bu karenin gizemi 4 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan'a dondurma satan kadının kimliği belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Moskova'ya yaptığı ziyaret renkli anlara sahne olmuştu. Söz konusu ziyarette Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlayarak jest yapmıştı. Ziyaretten 4 yıl sonra ise dondurmayı satan kadının kimliği belli oldu. Kadının sıradan bir dondurmacı olmadığı aksine Vladimir Putin'in katıldığı neredeyse her etkinlikle yer alan bir aktrist olduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında bir takım temaslar doğrultusunda Rusya'ya gitmişti. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan, İdlib'deki çatışmalar ve ABD'yle yürütülen güvenli bölge pazarlığını konuşmuştu.

PUTİN ERDOĞAN'IN HESABINI ÖDEMİŞTİ

Görüşmeler sırasında yaşanan renkli bir an ise o yıllarda gündem olmuştu. Söz konusu olayda Vladimir Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı. Para ödeme kısmına gelindiğinde ise Putin, "misafirimizsiniz" diyerek hesabı kendi ödemişti.

Bu karenin gizemi 4 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan'a dondurma satan kadının kimliği belli oldu

AKTRİST OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aradan geçen 4 yıl sonucunda Erdoğan'a dondurmayı uzatan sarı saçlı kadının dondurmacı olmadığı, Putin'in katıldığı diğer etkinliklerde de sürekli alanda yer alan bir aktrist olduğu ortaya çıktı. Genç kadının Putin'in "savaş kahramanlarıyla" birlikte kamera karşısına çıktığı konuşmada hemen arkasında olduğu, bir kilise ziyaretinde isebaşörtülü bir kadın olarak görüldüğü, kayıtlara geçti.

Bu karenin gizemi 4 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan'a dondurma satan kadının kimliği belli oldu

KREMLİN'DEN DOĞRULAMA GELMEDİ

Öte yandan isminin Anna Sidorenko olduğu iddia edilen gizemli kadın hakkında Kremlin'den herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Bu karenin gizemi 4 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan'a dondurma satan kadının kimliği belli oldu
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