Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katıldığı Özbekistan ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri de Kıbrıs sorunuyla ilgili oldu. Gazetecinin sorusu üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyaya tanıtmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak tanıtma konusunda bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmalla dünyayı kuşatmamız lazım" dedi.
Konuşmasında Kosova'dan da örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs olayı Kosova kadar kolay değil, daha zor ama elimizden geleni yapacağız. İşin üzerine üzerine gideceğiz. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya tanıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'la ilgili sözleri Yunan cephesinde de panik yarattı. Şikayet için sürekli ABD'ye giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu sefer Belçika'ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tavrından şikayet etti. Dendias görüşme sonrası yaptığı açıklamada Belçikalı mevkidaşlarına Türkiye'nin kışkırtıcı tavırları hakkında bilgi verdiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs açıklaması Yunanistan'da panik yarattı! Bu kez ABD yerine o ülkeye dert yandılar - Son Dakika