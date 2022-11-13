Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs açıklaması Yunanistan'da panik yarattı! Bu kez ABD yerine o ülkeye dert yandılar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs açıklaması Yunanistan'da panik yarattı! Bu kez ABD yerine o ülkeye dert yandılar

13.11.2022 10:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'daki zirvede bir gazetecinin sorusuna karşılık, "Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak tanıtma konusunda bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmalla dünyayı kuşatmamız lazım" ifadeleri kullanması nedeniyle panikleyen Yunanistan'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu sefer sürekli kapısında beklediği ABD yerine Belçika'ya dert yandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katıldığı Özbekistan ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri de Kıbrıs sorunuyla ilgili oldu. Gazetecinin sorusu üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyaya tanıtmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak tanıtma konusunda bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmalla dünyayı kuşatmamız lazım" dedi.

"KOSOVA KADAR KOLAY DEĞİL"

Konuşmasında Kosova'dan da örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs olayı Kosova kadar kolay değil, daha zor ama elimizden geleni yapacağız. İşin üzerine üzerine gideceğiz. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya tanıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'YA ŞİKAYETE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'la ilgili sözleri Yunan cephesinde de panik yarattı. Şikayet için sürekli ABD'ye giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu sefer Belçika'ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tavrından şikayet etti. Dendias görüşme sonrası yaptığı açıklamada Belçikalı mevkidaşlarına Türkiye'nin kışkırtıcı tavırları hakkında bilgi verdiğini söyledi.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs açıklaması Yunanistan'da panik yarattı! Bu kez ABD yerine o ülkeye dert yandılar - Son Dakika


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