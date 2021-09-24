Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündemle ilgili sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye de değindi.

"BU MÜCADELEYİ BİRLİKTE YÜRÜTMEMİZ LAZIM"

Suriye'de Esed rejiminin Türkiye'nin güneyinde tehdit oluşturduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte yürütmemiz lazım.

"İKİLİ MÜNASEBETLERİMİZİ İLERİ TAŞIMA İSTEĞİNDEYİZ"

ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ İKİ NATO ÜLKESİ OLARAK BAŞKA BİR NOKTADA OLMALIYIZ"

Konuşmasında ABD ve Başkan Joe Biden ile ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmelerde o istenen netice değil. Şu anda da aynı şeyi düşünüyor ve söylüyorum. Biz iki NATO ülkesi olarak başka bir noktada olmamız gerekir" dedi.

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YETERİNCE MÜCADELE ETMİYOR"

Erdoğan, "ABD terör örgütleriyle yeterince mücadele etmiyor, mücadele etmenin ötesinde mücadeleyi bırakıp onlara yüklü miktarda silah, araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuna paylaşmamız gerekir" ifadelerini kullandı.