Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Yılmaz, KKTC'nin tanınmasının adada istikrar ve refah için anahtar olduğunu vurguladı ve bağımsızlık mücadelesinin önemine değinerek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

15.11.2024 14:29
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı etkinlikler kapsamında yaptığı açıklamada, "KKTC'nin tanınması, adadaki istikrarın ve refahın anahtarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamasında, "Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle bir araya geldik. Bağımsızlık uğruna mücadele ruhuyla egemenliğini dünyaya ilan eden, adada ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum.

Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, bu destansı mücadelenin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Mehmetçik ve Mücahitlerimizin fedakarlıklarını unutturmamaya, aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması, sadece Kıbrıs Türkleri için değil, tüm bölge için hayati öneme sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi, KKTC'nin tanınması, adadaki istikrarın ve refahın anahtarıdır. Anavatan Türkiye olarak, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya ve Kuzey Kıbrıs'ın sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için destek vermeye devam edeceğiz. Nice yıllara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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