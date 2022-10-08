Danimarka kraliyet ailesinde Aşk-ı Memnu senaryosunu aratmayacak ilişki sarmalı! Kraliçe'nin küçük oğlu, ağabeyinin karısına aşık oldu - Son Dakika
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Danimarka kraliyet ailesinde Aşk-ı Memnu senaryosunu aratmayacak ilişki sarmalı! Kraliçe'nin küçük oğlu, ağabeyinin karısına aşık oldu

08.10.2022 10:30

Danimarka'da Kraliçe'nin küçük oğlu Prens Joachim'in, veliaht prens olan ağabeyinin eşi Prenses Mary'ye âşık olduğu iddiası ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Söz konusu iddia bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisini akıllara getirdi.

Danimarka Kraliyet Ailesi, bir süredir Kraliçe Margrethe'in küçük oğlunun dört çocuğunun kraliyet unvanlarını geri almasıyla çalkalanıyor. Geçen hafta Kraliyet'ten yapılan açıklamada, Kraliçe'nin, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontesi" olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceği bildirildi. Buna göre, Prens Joachim'in çocukları Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın rütbeleri düşürülecek.

Sarayda Aşk-ı Memnu! Kraliçe'nin küçük oğlu, veliaht prens olan ağabeyinin karısına aşık oldu

YASAK AŞK SKANDALI

Ülke gündemi bu gelişme ile çalkalanırken Danimarka'da Kraliçe'nin küçük oğlu Prens Joachim'in, veliaht prens olan ağabeyinin eşi Prenses Mary'ye aşık olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu bomba haber ise bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisini akıllara getirdi.

BU KARARIN PERDE ARKASINDA NE VAR?

Dünyanın en sakin ve huzurlu ülkelerinden biri olan olan Danimarka'da, aniden patlak veren bu kraliyet krizinin perde arkası ise haftalardır tartışılıyor. Prens Joachim (53) karara tepki gösterirken, Veliaht Prens olan ağabeyi Frederik (54) ve eşi Mary (50) ile ilişkilerinin 'karmaşık' olduğunu açıklamıştı.

AĞABEYİNİN EŞİNE AŞIK MI OLDU?

İspanya'da yayın yapan "Vanitatis Elconfidencial" dergisi, kraliçenin küçük oğlu Prens Joachim'in, Veliaht Prens olan ağabeyinin eşi Prenses Mary'ye aşık olmasının sarayı karıştırdığını yazdı.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN FOTOĞRAF

Hatta İsveç'in haftalık kadın dergisi Svensk Damtidning, kraliyetin resmi bir galasında, Prens Joachim'in 'yengesi' Mary'yi öpmeye çalıştığına dair bir fotoğraf bile yayınladı.

Sarayda Aşk-ı Memnu! Kraliçe'nin küçük oğlu, veliaht prens olan ağabeyinin karısına aşık oldu
Sarayda Aşk-ı Memnu! Kraliçe'nin küçük oğlu, veliaht prens olan ağabeyinin karısına aşık oldu
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SON DAKİKA: Danimarka kraliyet ailesinde Aşk-ı Memnu senaryosunu aratmayacak ilişki sarmalı! Kraliçe'nin küçük oğlu, ağabeyinin karısına aşık oldu - Son Dakika
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