Demet Evgar'ın göğüs dekolteli fotoğraflarına arkadaşlarından tam not geldi

Oyunculuğuyla milyonlarca hayranını büyülemeyi başaran Demet Evgar, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme damga vurdu. Güzel oyuncu, Instagram hesabından art arda paylaşımlar yaparak, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

Demet Evgar'ın yaptığı paylaşıma, arkadaşlarından yorum yağdı. Melisa Sözen, Gülcan Arslan, Arzum Onan, Suzan Kardeş ve daha birçok ünlü isim, Evgar'ın fotoğrafının altına olumlu emoji ve yorum bıraktı.

"BİR DE ÜSTTEN BAKAYIM, BİR DE YANDAN"

Ünlü oyuncu ise yaptığı paylaşıma şu notu düştü:Bir de üstten bakayım. Bir de yandan, biraz dil, biraz tüy...

İşte Demet Evgar'ın fotoğrafları: