Dev timsaha aldırmadan balık tutmaya devam eden Avustralyalı adam tepki gördü

Avustralya'da güneşlenen timsaha aldırmadan balık avlamaya devam eden adam internet kullanıcıları tarafından aptal olarak tanımlandı.

Tez Blackmore isimli bir adam , Pazar günü Kuzey Queensland'in Uzak Kuzey bölgesinde bir nehir kıyısından geçerken,bir adamın timsahın arkasındaki kumda balık avladığını fark etti.

Blackmore, tehlikeli sürüngenin hemen yanında rahat bir tavırla balık avlayan Avustralyalı adamı "lanet olası aptal" olarak niteledi.

Kamera arkasında Bay Blackmore'un "Avustralya'da saçma şeyler gördüm ve aptalca davranan insanlar gördüm, ama bu gerçekten kabul edilemez" dediği duyuluyor.

"Şu kumsalda ki büyük timsaha bak. Lanet olası budala, yanında balık avlıyor... adam soğukkanlı davranıyor. O, muhtemelen o kişinin iki katı uzunluğunda."

Balıkçının yaklaşık 182 cm boyunda olduğu tahmin ediliyor, timsah ise oldukça daha büyük görünüyor.

İkinci bir klipte, etkilenmeyen balıkçının nehirden uzaklaşıp timsahın yanından sakin bir şekilde geçtiği görülüyor.

Bay Blackmore, balıkçının ve timsahın görüntüsünün çekildiği kesin konumu açıklamadı, çünkü timsahın güvenliği konusunda endişeli.

Dev erkek timsah, Uzak Kuzey Queensland yerlileri tarafından tanınıyor ve hatta bir lakap verilmiş.

"Oldukça büyük bir timsah ve sorun çıkarmayan bir tür, bu yüzden ona bir şey olmasını istemediğim son şey bu" diyor Bay Blackmore.

Yetkililer, insanlara alışkın olan timsahları genellikle bir tehlike olarak görüyor ve sürüngenleri bölgeden uzaklaştırıyor.

Video eleştirmenlerden tepki alırken, birçok kişi bu davranışın balıkçının ve timsahın yaşamlarını tehlikeye attığını iddia ediyor.

Queensland'ın timsah uzmanı Tommy Hayes, timsahı tanıyor veBlackmore'un endişelerini paylaşıyor; video ona "tüyler ürpertici bir his" verdiğini söylüyor.

"Videodaki adamın yaptığı şey aşırı rehavetin ötesinde, tamamen aptallık" diyor Bay Hayes.

"Durduğu yer, timsahtan belki 10 veya 15 metre uzaklıkta. Tüylerim ürperdi ama iyi türden değil."

Bu olay, timsahlarla dolu sularda risk almayı gösteren bir sosyal medya trendi ortaya çıktıktan sonra geldi.

Turist Alistair MacPhee ayrıca kendisini timsahlarla dolu Bloomfield Nehri'nde gösterirken çekim yapmıştı, bu da Uzak Kuzey Queensland'de yer alıyor.

MacPhee, bacağından ısırıldı ve saldırıyı atlattı, sevimli köpeği Magic Molly ise timsah tarafından yutuldu.

4,2 metrelik timsah, vahşi yaşam görevlileri tarafından vuruldu ve ranger'lar Bay McPhee'nin evcil hayvanını timsahın midesinde buldu.