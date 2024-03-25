Devlet başkanından ses getiren video! El Salvador çeteleri çökertmek için 5 bin asker görevlendirdi - Son Dakika
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Dünya

Devlet başkanından ses getiren video! El Salvador çeteleri çökertmek için 5 bin asker görevlendirdi

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 18 Sureños çetesinin iki üyesinin yakalandığını belirterek 5 bin asker ve bin polisle çeteyi dağıtmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Şu anda 5 bin asker ve bin polis, çeteyi tamamen dağıtmak için belli bölgeleri kuşatmış durumda.

25.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:46
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El Salvador'da çetelere karşı 2022 Mart ayında başlatılan savaş devam ediyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, X üzerinden yaptığı video paylaşımda 18 Sureños çetesinin iki üyesinin yakalandığını belirterek 5 bin asker ve bin polisle çeteyi dağıtmak için harekete geçtiklerini ifade etti.

"İKİ ZANLIYI ZATEN YAKALADIK"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Birkaç gün önce ülkemizin kuzey kesiminde iki cinayet yaşandı. 18 Sureños çetesinin üyeleri olan iki zanlıyı zaten yakaladık.

"ÇETELERİ YOK EDEN KADAR DURMAYACAĞIZ"

Şu anda 5 bin asker ve bin polis, bu çeteyi tamamen dağıtmak için San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico ve San Isidro Labrador bölgelerini kuşattı. Çetelerden geriye kalanları da yok edene kadar durmayacağız."

YAKALANAN İKİ ADAM DA VİDEODA YER ALDI

Bukele'nin paylaştığı videoda ağır silahlı birliklerle beraber, yakalanan iki adam da görülüyor. Bukele, eylemin ülkenin kuzeyinde, başkent San Salvador'un yaklaşık 90 kilometre kuzeyinde meydana gelen iki cinayete yanıt olduğunu ve çeteden iki suçlunun yakalandığını söyledi.

SAVUNMA BAKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

Savunma Bakanı Rene Francis Merino Monroy da X'teki ayrı bir gönderide, "Bölgeyi tamamen temizleyeceğiz, çetelerin tüm kalıntılarını ortadan kaldıracağız" dedi.

Devlet başkanından ses getiren video! El Salvador çeteleri çökertmek için 5 bin asker görevlendirdi

Nayib Bukele, El Salvador, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Devlet başkanından ses getiren video! El Salvador çeteleri çökertmek için 5 bin asker görevlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devlet başkanından ses getiren video! El Salvador çeteleri çökertmek için 5 bin asker görevlendirdi - Son Dakika
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