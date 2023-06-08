Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmede 3 konu masaya yatırıldı

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Seçimlerin ardından açıklanan yeni Kabine'nin en dikkat çeken ismi, eski MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması oldu. Fidan'ın bakanlığı, Türkiye kadar dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

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Görevine hızlı başlayan Hakan Fidan, bir yandan dün TBMM'de yemin etti; diğer yandan gelen tebrikleri kabul etti. Mevkidaşları ile gündemdeki konuları değerlendiren Fidan, son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

3 KONUYU GÖRÜŞTÜLER

Blinken, Fidan'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederken 2 bakanın görüşmesinde; İsveç'in NATO üyeliği, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.