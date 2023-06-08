Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmede 3 konu masaya yatırıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmede 3 konu masaya yatırıldı

08.06.2023 09:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede F-16 satın alımı, tahıl anlaşması ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

Seçimlerin ardından açıklanan yeni Kabine'nin en dikkat çeken ismi, eski MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması oldu. Fidan'ın bakanlığı, Türkiye kadar dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

TELEFON TRAFİĞİ VAR

Görevine hızlı başlayan Hakan Fidan, bir yandan dün TBMM'de yemin etti; diğer yandan gelen tebrikleri kabul etti. Mevkidaşları ile gündemdeki konuları değerlendiren Fidan, son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! 3 konuyu ele aldılar

3 KONUYU GÖRÜŞTÜLER

Blinken, Fidan'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederken 2 bakanın görüşmesinde; İsveç'in NATO üyeliği, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

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Antony Blinken, Hakan Fidan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmede 3 konu masaya yatırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmede 3 konu masaya yatırıldı - Son Dakika
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