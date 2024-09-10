Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Arap Ligi'nin 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak bölgesel meseleleri görüşmek üzere diğer bakanlarla bir araya geldi. Bu toplantının, Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir platform olması bekleniyor.
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10.09.2024 19:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Fidan Mısır'da Arap Ligi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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