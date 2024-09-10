Hakan Fidan Mısır'da Arap Ligi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Hakan Fidan Mısır'da Arap Ligi Toplantısına Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Arap Ligi'nin 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak bölgesel meseleleri görüşmek üzere diğer bakanlarla bir araya geldi. Bu toplantının, Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir platform olması bekleniyor.

10.09.2024 16:49
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Hakan Fidan Mısır\'da Arap Ligi Toplantısına Katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hakan Fidan Mısır'da Arap Ligi Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Fidan Mısır'da Arap Ligi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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