Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin raporuna sert tepki gösterdi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin raporuna sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu\'nun Türkiye\'ye ilişkin raporuna sert tepki gösterdi
Son Güncelleme: 13.09.2023 23:41

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin yeniden başlatılamayacağını belirten Avrupa Parlamentosu'nun raporuna sert tepki gösterdi. Bakanlık, raporun akıl dışı olduğunu ve ilişkilerin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini eleştirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması için fırsat penceresinin açıldığı bir dönemde, raporun Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağını belirten Avrupa Parlamentosu'nun raporuna sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresinin açıldığı böylesi kritik bir dönemde, AP'nin ilişkilerimizin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz." denildi.

AP RAPORU: TÜRKİYE'NİN AB'YE KATILIM SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILAMAYACAK

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulunda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. Raporda Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili skandal ifadeler yer aldı. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilen raporda, ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiye edildi.

"ÖN YARGILARLA DOLU BU RAPOR"

Rapora Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, rapordaki yaklaşımın akıl dışı olduğu belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2022 Yılı Türkiye Raporu, 13 Eylül 2023 tarihinde AP Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve ön yargılarla dolu bu rapor, AP'nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır. Bu rapor, maalesef AP üyelerinin gündelik popülist siyasetin esiri olduklarını, hem AB'ye hem bölgemize yönelik doğru stratejik yaklaşım geliştirmekten ne kadar uzak kaldıklarını da göstermektedir.

"AKIL DIŞI"

Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresinin açıldığı, kıtamızın istikrarı ve güvenliği açısından böylesi kritik bir dönemde, AP'nin ilişkilerimizin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz. Ayrıca AP'nin rapora dahil ettiği Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında belirli çevrelerin tek taraflı görüşlerini yansıtan, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopuk iddialarının, bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE SERBESTİSİ AB İLE ORTAK HEDEFİMİZ"

Önümüzdeki süreçte, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ülkemizin vize serbestisi diyaloğunun hızla tamamlanması AB ile ortak hedefimizdir. Bu konularda atacağımız karşılıklı adımlar, Türkiye-AB ilişkilerini ve katılım sürecimizi yeni ve dinamik bir düzleme taşıyacaktır.

"YENİ AP PARLAMENTOSU'NUN TARAFSIZ VE RASYONEL HAREKET EDECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Ülkemiz, güvenlik, enerji, iklim değişikliği, göç, ticaret sapması ve ekonomik güçlükler başta olmak üzere mevcut tüm sınamalar karşısında AB'yi küresel güç haline getirecek potansiyele sahiptir. Bu gerçeğin tespiti, bazı çevrelerin günlük çıkarlarına teslim olmayan vizyoner bir bakış açısıyla mümkündür. 2024 yılı AP seçimleri sonrasında oluşacak yeni Parlamentonun tarafsız, rasyonel ve yapıcı bakış açısıyla hareket edeceğini ümit ediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin raporuna sert tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin raporuna sert tepki gösterdi - Son Dakika
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