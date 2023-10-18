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Diyanet İşleri Başkanı, İsrail'in Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edileceğini duyurdu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı, İsrail'in Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edileceğini duyurdu

Son Güncelleme: 18.10.2023 00:26

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimiz için dua edileceğini belirtti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Diyanet İşleri Başkanı, İsrail'in Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edileceğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı, İsrail'in Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edileceğini duyurdu - Son Dakika
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