Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer: Türkiye'nin olası bir savaşa katılması mümkün değil - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer: Türkiye'nin olası bir savaşa katılması mümkün değil

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" sözlerini değerlendirerek olası bir savaş ihtimalinin mümkün olmadığı ile ilgili yorumlarda bulundu.

01.08.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"TÜRKİYE'NİN OLASI BİR SAVAŞA KATILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye olası bir savaşa katılır mı, İsrail'e müdahale eder mi? sorusunu cevaplayan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer, "Mümkün değil, Türkiye'nin olası bir savaşa katılması değil, Türkiye zaten bölgede olmasa bu savaş çoktan yayılmıştı. Türkiye bulunduğu bölge itibariyle güvenliğin en büyük teminatı. İsrail bölgedeki devletlerden Türkiye'nin yok olmasını istemez. Çünkü tüm komşularıyla bölgesinde barışın ve istikrarın devamlılığı için mücadele veren bir ülke. 7 Ekim'den bu yana Türkiye'nin yaptığı uyarı şu, 'Bir an önce ateşkes yoksa bölgeye yayılır' şeklinde oldu. İran-İsrail operasyonunda da Türkiye'nin kolaylaştırıcı olması sebebiyle hem İran tarafından hem de ABD tarafından Türkiye'ye savaşın daha da büyümemesini sağladığı için teşekkür edildiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer: Türkiye'nin olası bir savaşa katılması mümkün değil

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE, TÜRKİYE'NİN İSRAİL'E OLDUĞUNDAN DAHA FAZLA İHİTİYACI VAR"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ise, "Ben de aynı fikirdeyim. Sonuçta İsrail'in Türkiye'ye, Türkiye'nin İsrail'e olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Birçok kişi Ermenistan'la ilgili aynı şeyi nasıl konuştu ve çözüldü ise bu da çözülecek fakat Ermenistan daha fazla destek alan bir ülke, o yüzden bu daha uzun sürecek." dedi.

Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer: Türkiye'nin olası bir savaşa katılması mümkün değil

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Marmara Üniversitesi, Türkiye, İsrail, Alihan, Libya, Gazze, İsrail, Eğitim, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer: Türkiye'nin olası bir savaşa katılması mümkün değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:39:10. #1.13#
SON DAKİKA: Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer: Türkiye'nin olası bir savaşa katılması mümkün değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement