Doğadaki hayvanların en tehlikelilerinden biri olarak görülen timsahlar, özellikle ABD, Hindistan ve Doğu Afrika'da ciddi ölümlere neden oluyor. Afrika'nın Burundi kentindeki Tanganyika Gölü'nde de yine timsahlarla ilgili korkunç bir olay yaşandı.
1987 yılından 2016 yılına kadar en az 3000 balıkçı ve köylüyü yediği tahmin edilen dev Nil timsahı, köyün adeta kabusu haline geldi. 2016 yılından bu yana gizemli bir şekilde ortaya görülmeyen ve sırra kadem basan timsah için "Eğlence amacıyla öldürmeyin" uyarısı yapıldı.
Gustave olarak bilinen timsahın şu an itibariyle 100 yaşından büyük olduğu ifade ediliyor. Timsahın öldüğüne dair hiçbir kanıt bulunamazken, hala yaşadığı tahmin ediliyor. Fakat timsahın nerede olduğu sır olmaya devam ediyor. Dünya basını da konuya büyük ilgi gösteriyor.
Son Dakika › Dünya › Köylülerin korkulu rüyasıydı! 300 kişiyi yiyen dev timsah 2016'dan beri kayıp - Son Dakika