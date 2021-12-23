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Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı - Son Dakika

Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı

23.12.2021 12:56

Transseksüel birey Bennett Kaspar-Williams, Ekim 2020 sırasında doğum yaptığı anlarda yaşananlar olayları anlattı. Williams, kendisine anne diyen hemşirelerle arasında arbede çıktığını anlattı. Williams, anne ve kadınlık kavramlarının bir arada kullanılmasından da rahatsız olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 37 yaşındaki Transseksüel birey Bennett Kaspar-Williams ile eşi Malik'in bir çocukları dünyaya geldi. Ancak doğumdan sonra hastanede ilginç olaylar yaşandı. Bennett Kaspar-Williams, yaşadıklarını detaylarıyla anlattı.

KENDİSİNE "ANNE" DİYEN HEMŞİRELERİ DÖVDÜ

Doğumu gerçekleştiren transseksüel birey Kaspar-Williams, kendisine "anne" demekte ısrar eden hemşireyi darp etti. Doktorların ve hemşirelerin doğumdan önce kendisine "hanımefendi" diye hitap ettiklerini söyleyen Williams, bu durumunda çok rahatsız olduğunu vurguladı.

Doğum yapan adam, hastanede kendisine 'Anne' diyen hemşireyi dövdü

AMELİYATINI "GERÇEKTEN ÖZGÜRLEŞTİRİCİYDİ" DİYE TANIMLADI

2011'de trans olduğunu fark ettiğini açıklayan Kaspar-Williams, 2014'te cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek oldu. Williams, göğüslerini aldırdığı ameliyat hakkında "Gerçekten özgürleştiriciydi" diye ifade etti.

Doğum yapan adam, hastanede kendisine 'Anne' diyen hemşireyi dövdü

PERSONELİN SÖYLEMLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Sağlık personellerinin ona sürekli cinsiyet yakıştırması yapmasından rahatsız olduğunun altını çizen Williams, "Kendi çocuğunu yaratan bir baba olduğumu söylemekten daha güçlü bir şey yok" dedi Williams, iki babaya sahip olmaktan daha doğal bir şey yok diye sözlerine devam etti.

Doğum yapan adam, hastanede kendisine 'Anne' diyen hemşireyi dövdü
Doğum yapan adam, hastanede kendisine Anne dedi diyen hemşireye saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doğum yapan adam, hastanede kendisine 'Anne' dedi diyen hemşireye saldırdı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı - Son Dakika
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