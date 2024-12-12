Donald Trump ikinci kez "Yılın Kişisi" seçildi - Son Dakika
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Dünya

Donald Trump ikinci kez "Yılın Kişisi" seçildi

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ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Time Dergisi tarafından ikinci defa "Yılın Kişisi" seçildi. Dergiden yapılan açıklamada, Trump'ın Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için seçildiği ifade edildi.

12.12.2024 16:40  Güncelleme: 17:36
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Time Dergisi, 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ı ikinci defa "Yılın Kişisi" seçti.

"AMERİKA'NIN DÜNYADAKİ ROLÜNÜ DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİN SEÇİLDİ"

Time'ın baş editörü Sam Jacobs, haberi NBC'nin "Today" programında duyurdu. Jacobs Trump'ın "iyisiyle kötüsüyle 2024'te haberler üzerinde en fazla etkiye sahip olan kişi" olduğunu vurguladı.

Dergiden yapılan açıklamada, "Tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği, Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, Time'ın 2024 Yılın Kişisi seçildi" ifadeleri kullanıldı.

Trump, kendine özgü kırmızı kravatı ve dalgın pozuyla derginin bu haftaki kapağında yer aldı.

Donald Trump ikinci kez 'Yılın Kişisi' seçildi

İLK BAŞKANLIK ZAFERİNDE DE AYNI ÜNVAN VERİLMİŞTİ

Ocak ayında başkanlık koltuğuna geçmesi beklenen Trump, aynı ünvanı 2016'da ilk başkanlık seçim zaferinin sonrasında da almıştı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 312 delege oyunu alarak ikinci kez başkan seçilmişti. Pensilvanya'yı kazandığı kesinleştikten sonra Florida'daki kampanya merkezinde zafer konuşması yapan Trump, "Bu Amerika'nın altın çağı olacak." demişti. Seçimi kaybeden Demokrat Partili aday Kamala Harris ise 6 Kasım'da yaptığı bir konuşmayla yenilgiyi kabul etmişti. Trump, 20 Ocak Pazartesi günü, Washington D.C.'deki Amerikan Kongre Binası'nın Batı Cephesi'nde görevini devralacak.

Donald Trump ikinci kez "Yılın Kişisi" seçildi
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Time Dergisi, Donald Trump, Politika, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Donald Trump ikinci kez 'Yılın Kişisi' seçildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serdar çelik:
    turrrup 0 0 Yanıtla
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