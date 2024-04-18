Dubai'deki Aşırı Yağışlar Hava Trafiğini Etkiledi - Son Dakika
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Dubai'deki Aşırı Yağışlar Hava Trafiğini Etkiledi

Dubai\'deki Aşırı Yağışlar Hava Trafiğini Etkiledi

Körfez ülkelerinde yaşanan aşırı yağışlar, Dubai Uluslararası Havaalanı'ndaki hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Havalimanı yetkilileri, zorlu koşullar nedeniyle uçuşu olan yolculara gelmemeleri çağrısında bulundu. Ülkede yaşanan su baskınları ve sellerde bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Umman'da en şiddetli yağışın yaşandığı son 75 yılda en az 19 kişi hayatını kaybetti. Dubai Havaalanı'na iniş ve kalkış dahil 300 uçuş iptal edildi ve yüzlerce uçuş ertelendi. Dubai'de evler sular altında kaldı, alışveriş merkezleri zarar gördü. Bilim insanları, bölgedeki aşırı yağışların iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

18.04.2024 11:07
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Körfez ülkelerinde ölümlü su baskınları ve sellere neden olan aşırı yağışlar dünyanın en yoğun ikinci havalimanındaki hava trafiğinde de büyük aksamalara neden oldu.

Dubai Uluslararası Havaalanı yetkilileri, uçuşu olan yolculara “çok zorlu koşullar” yaşandığı açıklamasını yaptı ve havalimanına gelmeme çağrısında bulundu.

Ülkenin kuzeyinde araç içinde su baskınına yakalanan bir kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin kuzey komşusu Umman da son 75 yılın en şiddetli yağışından en çok etkilenen bölge ülkeleri arasında bulunuyor.

1400 kişinin sığınaklara yerleştirildiği ülkede sel sularına kapılan en az 19 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında servis araçları suya kapılan 10 öğrenci de bulunuyor.

Flight Aware isimli uçuş takip sitesinin verilerine göre, Dubai Uluslararası Havaalanı'na iniş ve kalkış dahil 300 uçuş iptal edildi. Yüzlerce uçuş da ertelendi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlanta Havalimanı’ndan sonra dünyanın en çok yolcu taşıyan ikinci havalimanında yetkililer, eskiye dönmenin "zaman" alacağı konusunda uyarıyor.

Merkezi Dubai'de bulunan Emirates Havayolları, şehirden yapılacak uçuşlarda, check-in işlemlerini Perşembe gününe kadar askıya aldı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar beklentisinin devam ettiğini ve pek çok alçak bölgenin hala sular altında olduğu konusunda uyarıyor.

Sosyal medyada yer alan videolarda Dubai Havalimanı’nın sular içinde kalmış apronu ve uçaklar görülüyor.

BAE ve Umman’ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Bahreyn’de de seller kaydedildi.

Yetkililer son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiğini duyurdu.

BAE'de yağış Pazartesi gecesi başladı ve Salı akşamına kadar ülke geneline 142 milimetre, yani yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü.

Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre yağış Abu Dabi, Dubai ve Şarika da dahil olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde etkili oldu.

Meteoroloji Merkezi, Al Ain'deki Khatm al-Shakla bölgesine 24 saatten kısa bir süre içinde 254,8 milimetre yağış düştüğünü belirtti.

Yetkililer suları tahliye etmeye çalışırken Dubai'de evlerin sular altında kaldığı ve araçların yollarda terk edildiği bildirildi.

Düzenli yağış olmaması nedeniyle bölge altyapısal olarak bu tür hava olaylarına hazırlıklı değil.

Dubai'deki Dubai Mall ve Mall of the Emirates alışveriş merkezlerinin de selde zarar gördüğü aktarıldı.

BAE hükümetinin medya ofisi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada sağanak yağışların "istisnai" bir iklim olayı olduğu belirtildi.

Aşırı yağışın sebebi ne?

Körfez bölgesi genellikle sıcak ve kurak havasıyla bilinse de son yıllarda sele neden olan şiddetli yağışların sayısı arttı.

Bilim insanları, dünya ısındıkça olağanüstü fırtınaların daha yaygın hale geldiğini söyleyerek bölgedeki olağan dışı hava koşullarını iklim değişikliğine bağladı.

Her 1 derecelik artış karşılığında atmosfer yaklaşık yüzde 7 oranında daha fazla nem tutabiliyor.

Bu da bazen daha kısa sürede ve daha küçük alanlarda daha yoğun yağışa yol açabiliyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan BAE, geçen yıl düzenlenen COP28 iklim değişikliği konferansına ev sahipliği yaptı.

Konferansta fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yapan bir anlaşma taslağı ilk defa onaylandı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Dubai'deki Aşırı Yağışlar Hava Trafiğini Etkiledi - Son Dakika

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