Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü - Son Dakika
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Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü

19.07.2022 15:28

İran'da gerçekleştirilen bir düğün sırasında iddiaya göre gelenek amacıyla havaya ateş açan bir magandanın silahından çıkan mermi, 24 yaşındaki gelin Mahvash Leghaei'nin kafasına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan gelin hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Türkiye'de de çok sayıda insanların canını alan maganda kurşunu, bu sefer İran'da patladı. Firuzabad kentinde gerçekleşen bir düğün sırasında iddiaya göre damadınkuzeni olduğu belirtilen 36 yaşındaki bir şahıs, gelenek nedeniyle silahını çıkararak havaya ateş açtı.

KURŞUNLAR GELİNE İSABET ETTİ

Magandanın kurşunundan çıkan serseri mermiler, 24 yaşındaki Mahvash Leghaei'nin kafasına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan gelin, girdiği komadan bir daha çıkamadı ve yaşamını yitirdi.

YASADIŞI AMA YAYGIN BİR GELENEK

Olayın ardından İran'da sık sık uyarılarda bulunulmaya başlandı. Ancak düğünlerde havaya ateş açmak İran ve Orta Doğu bölgesinde yaygın bir gelenek. Ülkemizde de bu nedenle çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

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