Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü

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Sevdiği erkek 'Şişmansın git' dedi, öyle bir geri döndü ki genç adam donup kaldı

Türkiye'de de çok sayıda insanların canını alan maganda kurşunu, bu sefer İran'da patladı. Firuzabad kentinde gerçekleşen bir düğün sırasında iddiaya göre damadınkuzeni olduğu belirtilen 36 yaşındaki bir şahıs, gelenek nedeniyle silahını çıkararak havaya ateş açtı.

KURŞUNLAR GELİNE İSABET ETTİ

Magandanın kurşunundan çıkan serseri mermiler, 24 yaşındaki Mahvash Leghaei'nin kafasına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan gelin, girdiği komadan bir daha çıkamadı ve yaşamını yitirdi.

YASADIŞI AMA YAYGIN BİR GELENEK

Olayın ardından İran'da sık sık uyarılarda bulunulmaya başlandı. Ancak düğünlerde havaya ateş açmak İran ve Orta Doğu bölgesinde yaygın bir gelenek. Ülkemizde de bu nedenle çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.