Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu - Son Dakika
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Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu

15.07.2022 13:02

Yaklaşık 5 aydır devam eden savaş uzadıkça daha fazla kan ve gözyaşına neden oluyor. Dün Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine düzenlenen füze saldırısı 3'ü çocuk 21 kişinin ölümü tansiyonu iyice yükseltti. Rusya, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması şartını koştu. Üçüncü talep ise Kırım ilhakı ve Donetsk ile Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması. İşte detaylar...

Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Ukrayna'nın doğusuna çevirmişti.

FÜZE İLE VURDULAR

Dün, Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rusya ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3'ü çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı. Bu olayın ardından iki ülke arasında yeni gelişmeler yaşandı.

Sivilleri de vurmaya başlayan Rusya, barış için Ukrayna'ya 3 şart sundu

KULEBA, TOPRAK VERMEYİ REDDETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba herhangi bir barış anlaşmasının bir parçası olarak Rusya'ya toprak vermeyi reddetti ve Moskova ile Kiev arasında herhangi bir barış görüşmesinin yapılmadığını dile getirdi. Kuleba, "Ukrayna'nın bu savaştaki amacı, topraklarımızı kurtarmak, toprak bütünlüğümüzü yeniden kurmak ve Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde tam egemenliği sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Sivilleri de vurmaya başlayan Rusya, barış için Ukrayna'ya 3 şart sundu

RUS TARAFININ BARIŞ İÇİN 3 ŞARTI VAR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kuleba'nın bu açıklamasının ardından Rusya'nın şartlarını açıkladı. Bu nedenle açıklama Kuleba'ya yanıt olarak değerlendirildi. Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizdi. Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

Sivilleri de vurmaya başlayan Rusya, barış için Ukrayna'ya 3 şart sundu


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SON DAKİKA: Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu - Son Dakika
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