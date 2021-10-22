Biden Çin'in saldırması durumunda Tayvan'ı savunacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin bu konuda yılladır süren politikasını terk ederek, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Tayvan'ı savunacaklarını söyledi.

Biden bir soru üzerine "ABD'nin bu yönde bir taahhüdü bulunuyor" dedi.

Açıklamanın ardından bazı basın kuruluşlarına konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü ise bu açıklamanın politikada bir değişim anlamına gelmediğini belirtti.

Tayvan da Çin'e karşı tutumlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

ABD yasaları, Tayvan'ın kendisini savunmasına yardım etmesini zorunlu kılıyor.

Fakat ABD yönetimi, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda ne yapacakları konusunda bilinçli olarak muğlak açıklamalar yapıyordu.

Bu politikaya "stratejik muğlaklık" deniyordu.

Biden ve Beyaz Saray neler söyledi?

Biden bugün CNN'in düzenlediği bir etkinlikte bir katılımcıdan gelen, Çin'in askeri gelişimine karşı neler yapacakları ve Tayvan'ı koruyup korumayacakları sorusu üzerine "Evet, evet. Askeri gelişimleri konusunda ise endişelenmeye gerek yok çünkü Çin de, Rusya da, dünyanın geri kalanı da, tarihin en güçlü ordusuna sahip olduğumuzu biliyor" dedi.

Bu yanıtın ardından CNN sunucusu Anderson Cooper da Çin'in saldırısı durumunda Tayvan'ı koruyup korumayacaklarını tekrar sordu.

Biden da "Evet, bu yönde bir taahhüdümüz bulunuyor" dedi.

Bunun ardından bazı basın kuruluşlarına demeç veren bir Beyaz Saray sözcüsü ise bu açıklamanın ABD politikalarında bir değişiklik anlamına gelmediğini söyledi.

Fakat bu ilk defa olmuyor. Biden Ağustos ayında da aynı açıklamayı yapmış, ardından Beyaz Saray'dan benzer bir açıklama gelmişti.

Tayvan ve Çin nasıl yanıt verdi?

Tayvan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada baskılara boyun eğilmeyeceği, destek alındığında da "hesapsızca hamle yapılmayacağı" belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Xavier Cheng "Tayvan kendisini savunma konusunda kararlı" dedi ve Biden'ın Tayvan'a desteğinin çok sağlam olduğunu ekledi.

Çin ise henüz bir açıklama yapmadı.

Fakat Biden'ın açıklamasından önce Çin'in BM Temsilcisi Zhang Jun "ABD tehlikeli adımlar atıyor, Tayvan Körfezi'nde durumu tehlikeli bir noktaya taşıyor" demişti.

Çin'in Tayvan hava savunma sahasına savaş uçaklarını göndermesinin ardından son haftalarda bölgede gerilim yükselmişti.