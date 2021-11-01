Üye Girişi
Covid: Tayland 18 ay sonra 60'tan fazla ülkeden aşılı turistlere kapılarını açtı - Son Dakika
BBC

Covid: Tayland 18 ay sonra 60'tan fazla ülkeden aşılı turistlere kapılarını açtı

01.11.2021 13:13
Covid: Tayland 18 ay sonra 60'tan fazla ülkeden aşılı turistlere kapılarını açtı

Tayland koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 18 ay sonra turistlere kapılarını açtı, 60'tan fazla "düşük riskli" ülkeden aşılı turistlerin ülkeye karantinaya girmeden seyahat etmesine izin verdi.

Tayland 18 ay sonra turistlere kapılarını açtı, 60'tan fazla "düşük riskli" ülkeden Covid aşılı turistlerin ülkeye karantinaya girmeden seyahat etmesine izin verdi.

Bugün, on binlerce turistin ülkeye varması bekleniyor.

Gelecek yıl turist sayısının 15 milyona ulaşacağı ve 30 milyar dolardan fazla bir gelir getireceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, sadece yaklaşık %42'sinin tam aşılı olduğu ülke nüfusunun çoğu halen kısıtlamalarla karşı karşıya.

Başkent Bangkok ve turistik Puket'in havaalanlarında Pazartesi sabahı çoğu Avrupalı turistler koruyucu ekipman giymiş personel tarafından karşılandı.

25 yaşındaki Alman turist Marcel Florian Popp, havaalanında arkadaşları ile birlikte pasaport kontrolünden geçtikten sonra, "Evrak işleri büyük çaba ve mücadele gerektirdi, ancak tekrar seyahat etmek ve normal hayata dönmek iyi hissettirdi" dedi.

Ülkenin uluslararası havalimanlarını yöneten kurum, Bangkok'un Suvarnabhumi Havalimanı'na Pazartesi günü 30 bin yolcunun varmasının beklendiğini açıkladı.

Ziyaretçilerin uçaktan indiklerinde Covid-19 testi yaptırmaları ve ülkede özgürce seyahat etmelerine izin verilmeden önce sonuçları beklemek için hükümet onaylı bir otelde bir gece geçirmeleri gerekiyor.

'Tünelin ucunda ışık'

Tayland'da hâlâ günde yaklaşık 10 bin yeni koronavirüs vakası görülüyor.

Tur rehberi Chaiyagorn Boonyapak BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tünelin ucunda belli belirsiz ışık görmek gibi - iki yıldır çalışamadık" dedi. Fakat müşteriler ve tur şirketleri, onunla ve diğer tur rehberleriyle henüz iletişime geçmedi ve turların tekrar düzenlenmeye başlaması bir ayı bulabilir.

Boonyapak, "Hükümetin ülkeyi gerçekten sorunsuz bir şekilde açıp açamayacağını bilmiyoruz ama umarım bunu yapabilirler. İşe dönmeyi çok isteriz" diye konuştu.

Koronavirüs pandemisi, daha önce yılda 40 milyon turist çeken Tayland ekonomisini vurdu. Geçen yıl, ülkeye giden turist sayısı %80'den fazla azaldı.

Seyahat kısıtlamaları kaldırılanlar arasında ABD, İngiltere, Çin, Japonya ve çoğu Avrupa ülkesi bulunuyor.

"Düşük riskli" görülen ve seyahate izin verilen ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Tayland hükümeti 2023 yılına kadar turizm gelirlerinin pandemi öncesi seviyelere geri döneceğini tahmin ediyor ancak birçok sektör uzmanı Çin'in sınır geçişlerini kapatmasının sektörün toparlanmasını engelleyeceğini söylüyor.

Pandemiden önce, ülkeye en fazla Çinli turistler seyahat ediyordu. Ülkeye 2019'da Çin'den yaklaşık 12 milyon turist gitti.

Bangkok'un ünlü turistik caddesi Khao San Yolu'nun kalbinde yer alan küçük bir hostel olan TALES Khao San'ın sahibi Wiwan Siriwasaeree, turizmin pandemi öncesi seviyelere dönmesi konusunda iyimser değil:

"Khoa San'daki durum eski haline dönmezse ne yaparım diye düşündüm, bundan çok korkuyorum.

"Turistlerin ülkeye girmesine izin verdikten sonra Covid-19 vakalarının tekrar artmasından korkuyoruz. O zaman yeniden mi karantinaya gireceğiz?"

Bölgedeki bir restoranın sahibi olan Peeti Kulsirorat da, turistlerin vaka sayısında ani bir artışa yol açmasından korkuyor:

"O zaman yine turizm sektörü suçlanacak."

Kulsirorat, devam eden kısıtlamaların - ülkenin çoğunda içki satamama da dahil olmak üzere - turistlerin tatillerini olumsuz etkileyeceğini söyledi:

"(Turistler) buraya gelirlerse ve birçok şey yasaklanıp kapatılırsa, buraya gelmelerinin ne anlamı var? Sonunda insanlar tüm bu kısıtlamalardan sıkılmaya başlayacak."

Ülkenin popüler adası Puket'te de salgın, ekonomiyi durma noktasına getirdi.

Kamala plajında şezlongları ve meyve suyu barı olan Dit, 2019'da günde yaklaşık 150 dolar kazandığını söyledi ve ekledi:

"Pandemi zamanında ise hayatta kalabilmek için birikimlerimizi kullanmak, sebze yetiştirmek ve balık tutmak zorundaydık."

Şimdi, aylarca kapalı kaldıktan sonra meyve suyu barı yeniden açıldı ve Dit her gün yaklaşık 30 dolar kazanıyor, "Tüm şezlongların hemen dolmasını beklemiyoruz" diyor.

Covid: Tayland 18 ay sonra 60'tan fazla ülkeden aşılı turistlere kapılarını açtı
Covid: Tayland 18 ay sonra 60'tan fazla ülkeden aşılı turistlere kapılarını açtı

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Tayland, turist, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Tayland 18 ay sonra 60'tan fazla ülkeden aşılı turistlere kapılarını açtı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi 14:10 Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık 14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor 14:02 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı 13:37 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor 13:30 Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor 13:03 Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş 12:05 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç 11:57 Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç

Son Dakika Haberleri
14:16 89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu
14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
13:42 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu
13:36 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu 89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu         
14:16
Elon Musk, BM'nin 'açlık krizi çıkışına' meydan okudu: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Elon Musk, BM'nin 'açlık krizi çıkışına' meydan okudu: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım         
14:10
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı         
14:06
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu         
13:43
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş         
13:05
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 14:21:26. #1.12#
SON DAKİKA: Covid: Tayland 18 ay sonra 60'tan fazla ülkeden aşılı turistlere kapılarını açtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement