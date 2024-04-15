Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya misilleme olarak İsrail'e onlarca İHA ve füze göndermesi sonrası gözler Tel Aviv'de.
İran'a nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenen İsrail'de dün gece savaş kabinesinin toplantısından sonuç çıkmadı. İsrailli yetkililer, saatler süren toplantıda İran'a kesin olarak yanıt verilmesine karar verildiğini ama bunun yöntemi ve zamanlamasıyla ilgili tartışmalar olduğunu aktardı. Bazı savaş kabinesi üyelerinin İran'a hemen yanıt verilmemesinden ve yalnız hareket edilmemesinden yana olduğu kaydedildi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise saldırı ve savunma alanında tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün TSİ 1400'da savaş kabinesini yeniden toplayacak ve İran'a yönelik muhtemel adımları değerlendirecek.
ABD ve birçok ülke, İsrail'in çok sert bir yanıt vermesinin İran'la doğrudan savaş tehlikesi yaratacağından endişe ediyor. Taraflara itidal çağrıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'ın da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik bir karşı saldırıda yer almayacağı uyarısında bulunduğu bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmeye devam edeceğini ancak savaş istemediğini söyledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail'in Tahran'ın ikinci misillemesinin ne olacağını bildiğini belirterek, "İsrail, askeri karşılık vermemeli" uyarısında bulundu. İravani, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen acil toplantının ardından Amerikan Sky News televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vereceğine dair açıklamalarıyla ilgili, "Bence bu sadece tehdit, boş söz. Eylem değil. İkinci misillememizin ne olacağını biliyorlar. Bir sonrakinin daha belirleyici olacağının farkındalar" yorumunu yaptı.
Kaynaklara göre İran'ın içerisinden fırlatılan 300'den fazla füze ve İHA ile gerçekleştirilen saldırı, İsrail'de küçük çaplı bir hasara neden oldu. Fırlatılan İHA ve füzelerin çoğu İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ve ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün'ün yardımıyla düşürüldü. İran ise İsrail'deki bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
İsrail basını ülkenin hala yüksek alarm durumunda olduğunu aktarsa da, İran tehdidi nedeniyle iki gün ara verilen eğitime yeniden başlama kararı, İsrail'in hemen harekete geçmeyeceğinin bir işareti olarak niteleniyor. İsrail ordusu, İran'ın saldırı tehdidi nedeniyle iki gün ara verilen okulların bugün itibarıyla yeniden açılacağını ve toplanma yasağının da kaldırıldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tehdit değerlendirmesinin ardından ülke saatiyle bu gece 00:00'dan itibaren güvenlik politikalarında değişikliğe gidildiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda - Son Dakika
İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
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