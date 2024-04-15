Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda - Son Dakika
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Dünya

Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda

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İran'ın 300'e yakın füze ve İHA ile İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu dünyayı büyük bir tedirginliğe sevk ederken, Tel Aviv'de hazırlıklar sürüyor. İsrail'in dün gece yapılan savaş kabinesi toplantısından sonuç çıkmazken, gözler bugün yeniden toplanacak kabineye çevrildi. İran'a yönelik muhtemel adımların değerlendirileceği toplantı öncesi ABD bölgesel bir savaşa yol açabilecek büyük bir saldırıyı önlemek için İsrail'i ikna etmeye çalışıyor.

15.04.2024 11:50  Güncelleme: 12:38
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İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya misilleme olarak İsrail'e onlarca İHA ve füze göndermesi sonrası gözler Tel Aviv'de.

HAGARİ: SALDIRI VE SAVUNMA ALANINDA TÜM SEÇENEKLER MASADA

İran'a nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenen İsrail'de dün gece savaş kabinesinin toplantısından sonuç çıkmadı. İsrailli yetkililer, saatler süren toplantıda İran'a kesin olarak yanıt verilmesine karar verildiğini ama bunun yöntemi ve zamanlamasıyla ilgili tartışmalar olduğunu aktardı. Bazı savaş kabinesi üyelerinin İran'a hemen yanıt verilmemesinden ve yalnız hareket edilmemesinden yana olduğu kaydedildi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise saldırı ve savunma alanında tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu.

SAVAŞ KABİNESİ YENİDEN TOPLANIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün TSİ 1400'da savaş kabinesini yeniden toplayacak ve İran'a yönelik muhtemel adımları değerlendirecek.

Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda

ABD SAVAŞ İSTEMİYOR

ABD ve birçok ülke, İsrail'in çok sert bir yanıt vermesinin İran'la doğrudan savaş tehlikesi yaratacağından endişe ediyor. Taraflara itidal çağrıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'ın da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik bir karşı saldırıda yer almayacağı uyarısında bulunduğu bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmeye devam edeceğini ancak savaş istemediğini söyledi.

İRAN: İSRAİL YANIT VERMEMELİ

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail'in Tahran'ın ikinci misillemesinin ne olacağını bildiğini belirterek, "İsrail, askeri karşılık vermemeli" uyarısında bulundu. İravani, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen acil toplantının ardından Amerikan Sky News televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vereceğine dair açıklamalarıyla ilgili, "Bence bu sadece tehdit, boş söz. Eylem değil. İkinci misillememizin ne olacağını biliyorlar. Bir sonrakinin daha belirleyici olacağının farkındalar" yorumunu yaptı.

Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda

"İSRAİL BEKLEYECEK"

Kaynaklara göre İran'ın içerisinden fırlatılan 300'den fazla füze ve İHA ile gerçekleştirilen saldırı, İsrail'de küçük çaplı bir hasara neden oldu. Fırlatılan İHA ve füzelerin çoğu İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ve ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün'ün yardımıyla düşürüldü. İran ise İsrail'deki bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

İsrail basını ülkenin hala yüksek alarm durumunda olduğunu aktarsa da, İran tehdidi nedeniyle iki gün ara verilen eğitime yeniden başlama kararı, İsrail'in hemen harekete geçmeyeceğinin bir işareti olarak niteleniyor. İsrail ordusu, İran'ın saldırı tehdidi nedeniyle iki gün ara verilen okulların bugün itibarıyla yeniden açılacağını ve toplanma yasağının da kaldırıldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tehdit değerlendirmesinin ardından ülke saatiyle bu gece 00:00'dan itibaren güvenlik politikalarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda

Amerika Birleşik Devletleri, Tel Aviv, İsrail, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya diken üstünde! Gözler bugün yeniden toplanacak savaş kabinesinden çıkacak kararda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser: 3 cü dünya savaşını başlatmayan nağmerttir beceremiyorsanız dümeni bize bırakın 2 dakikada dünya birbirine girer hemde bu gece 29 66 Yanıtla CHİCHARİTO: Ne anlatıyon abi 44 5 Nihat Selvi: Arkadaş konuyu karıştırdı sanırım ?? 12 2
  • Ali Yıldız: Hani diğer devletleri anladımda… bu Ürdün ne ayak arkadaş 63 6 Yanıtla YoH null: Ürdün diye biyer mi var coğrafya mi bilmiyorsun orası ingiltere biraz coğrafya dersi al ve hiç birine de guvenme onlar sana güvenmiyor sen onlara hiç güvenme 38 9
  • ömer işler: Günün birinde işin ucu ürdüne dokunursa (israil saldırırsa) gram umurunda olmayacaklardanım. 38 4 Yanıtla ALİÇO null: Ürdün müslüman olan bir ülke değil ki zaten 4 0
  • Osman nuri öner: Cumhurbaşkanımız TOGG için 5 babayiğit arıyordu. Ben de bu tiyatro sahnesini tarumar edecek 2 babayiğit ülke arıyorum. Ama nafile, nerde bulamazsın. Gönderecek israil'in tepesine atom bombasını ve kökünü kazıyacak. 31 9 Yanıtla
  • salihb: O ayaktaki yüzü blurlanmış acaba kim. herkesin yüzü açık ama o kapalı 30 3 Yanıtla
  • eyup yamak: İsrailin varlığı dünya için en büyük tehdit.Bu tehdidin bertaraf edilmesi lazım. 23 6 Yanıtla
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