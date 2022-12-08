Dominik Cumhuriyeti'nde 10 yıl önce ölen kadın mezarından çıkartıldı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti'nde 10 yıl önce ölen kadın mezarından çıkartıldı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

08.12.2022 10:42

Dünya, Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan olayı konuşuyor. Ülkede yaşayan bir aile, tam 10 yıl önce yaşamını yitiren büyükannelerini mezardan çıkardı. Kadına beyaz bir kıyafet giydiren aile üyeleri, kadının saçlarının ve iskeletinin hala durması sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Dominik Cumhuriyeti'nde herkesi şoka uğratan bir olay yaşandı. Ülkede yaşayan bir aile, 10 yıl önce hayatını kaybeden Margarita Rosario adlı kadının Jarabacoa'daki La Colonia Mezarlığı'ndaki mezarını kazdı.

CESEDİN GÖRÜNTÜSÜ AİLEYİ DUMUR ETTİ

Mezarın kazılmasının ardından ortaya çıkan cansız beden, aile üyelerini şok etti. Hala saçları, derisi ve iskeleti bulunan kadının görüntüsü ağızları açık bıraktı. Aile üyelerinin beyaz bir kıyafet giydirdiği kadını görmek isteyenler adeta sıraya girdi.

Dünya bu olayı konuşuyor! Ölen kadını 10 yıl sonra mezarından çıkardılar, herkesin ağzı açık kaldı

"HAYATTAYKEN ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Margarita Rosario'nun mahallelileri de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Mahalle sakinleri, "Hayattayken çok iyi bir insandı. Cesedinin hala bozulmamış olması bununla ilgili olabilir" ifadelerini kullandı.

Dünya bu olayı konuşuyor! Ölen kadını 10 yıl sonra mezarından çıkardılar, herkesin ağzı açık kaldı

CESEDİ NEDEN ÇIKARDIKLARINI AÇIKLAMADILAR

Öte yandan aile üyeleri, yapılan tüm ısrarlara rağmen cesedi topraktan neden çıkardıklarına dair bir açıklama gerçekleştirmedi.

Dünya bu olayı konuşuyor! Ölen kadını 10 yıl sonra mezarından çıkardılar, herkesin ağzı açık kaldı
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Son Dakika Dünya Dominik Cumhuriyeti'nde 10 yıl önce ölen kadın mezarından çıkartıldı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika


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