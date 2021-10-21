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Evergrande hisseleri yüzde 14 değer kaybetti, Çin'in gayrimenkul devi piyasaları kaygılandırıyor - Son Dakika
BBC

Evergrande hisseleri yüzde 14 değer kaybetti, Çin'in gayrimenkul devi piyasaları kaygılandırıyor

21.10.2021 12:44
Evergrande hisseleri yüzde 14 değer kaybetti, Çin'in gayrimenkul devi piyasaları kaygılandırıyor

Çin emlak devi Evergrande'nin hisseleri, Hong Kong'da 17 gün sonra yeniden işlem görmesiyle birlikte bu sabah yüzde 14 değer kaybetti.

Çin emlak devi Evergrande'nin hisseleri, Hong Kong'da 17 gün sonra yeniden işlem görmesiyle birlikte bu sabah yüzde 14 değer kaybetti. Çok büyük oranda borçlu olan Evergrande, hisseleriyle ilgili işlemleri durdurdu.

Hopson Development firmasının Evergrande'nin emlak hizmetleri biriminin yüzde 51 hissesini satın almayı planladığı belirtiliyor.

Evergrande'den yapılan açıklamada ise 2,6 milyar dolarlık anlaşmanın iptal edildiği çünkü bazı şartlarda uzlaşılamadığı belirtildi.

Piyasalar endişeli

Evergrande'deki kriz, şirketin çöküşü halinde küresel piyasalara da şok dalgaları halinde etki edeceği korkusunu artırdı.

Yatırımcılar, şirketin 300 milyar dolardan fazla olan borcundan dolayı endişeli. Şirketin pasif borçlar toplamı, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sine eş.

Hopson Development de, Evergrande'nin borçlu olduğu bir başka emlak yatırım firması. Bazı uzmanlara göre iki şirket arasındaki muhtemel anlaşma, Evergrande'nin borçlarını silmesi için bulunan bir yöntem olarak kullanılacaktı.

Hopson'dan yapılan açıklamaya göre Evergrande anlaşmayı 13 Ekim'de kabul etmedi ve şirket şimdi çıkarlarını korumak için diğer seçenekleri araştırıyor.

'Borçların ödeneceğine dair garanti yok'

Evergrande krizi, geçen yıl Çin'in büyük gelişim firmalarının borçlanma miktarını kontrol etmek için yeni kurallar getirmesiyle başladı. Pekin'in amacı, emlak sektöründe büyüyen borçların endişe yaratacak seviyelere ulaşmamasıydı.

Bu kurallar üzerine şirket, borçlarının faiz ödemelerini yapmakta ciddi bir zorluk yaşadı. O dönemki kötü durum bugün çok daha kötü bir hale geldi.

Hisse senetleri hızla değer kaybederken, bonolarını küresel kredi derecelendirme kuruluşları tarafından aşağı çekildi.

Evergrande'nin yöneticisi ve kurucusu Hui Ka Yan, borçlarının vadesini uzatma yönünde plan yaptıklarını ve alacaklılarıyla "diğer alternatif ayarlamalar" üzerine çalıştıklarını söyledi. Ancak "Grubun finansal yükümlülüklerini yerine getirebileceğine dair bir garanti yok" diye ekledi.

Son haftalarda, borçlu emlak devinin yurt dışındaki yatırımcılarına olan borçlarının faizlerini iki kez ödeyemediği bildirildi.

Araştırma firması REDD, şirketin Perşembe günü bir başka borcu için ek teminat karşılığında üç aylık uzatma aldığını duyurdu.

Asya İş Dünyası Muhabiri Mariko Oi'nin analizi

Çin'in devlet kontrolündeki medyası, Evergrande-Hopson anlaşmasının beklendiğini duyurduğunda, birçok yatırımcı bunun imzalanıp bitmiş bir anlaşma olduğunu düşünmüştü. Ancak iki hafta süren resmi açıklama beklentisi, anlaşmanın çöküşüyle birlikte sona erdi.

Emlak hizmetleri birimi, şirket için mücevher değerinde, bu sebeple bazı uzmanlar Evergrande'nin bu birimi satıştan edineceği kazancı kontrol etme imkanı olmadan satmak istemediği görüşünde.

Ancak zaman daralıyor. Cumartesi günü, şirketin borçlarının faizlerini alacaklılara ödemesi için son gün.

Bu ayın başında diğer iki inşaat ve emlak firması Sinic ve Fantasia da borçlarını ödeyemedi.

Şimdi yatırımcıların aklındaki soru şu: Bundan sonra ne olacak?

Bazıları Pekin'in Evergrande'nin varlıklarını daha hızlı şekilde satması için devreye gireceğini ve yatırımcıların, özellikle de Çin dışındakilerin para kaybetmesine yol açabileceğini düşünüyor.

Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 80 kaybetti.

Evergrande hisseleri yüzde 14 değer kaybetti, Çin'in gayrimenkul devi piyasaları kaygılandırıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Yatırımcı, Hong Kong, Emlak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evergrande hisseleri yüzde 14 değer kaybetti, Çin'in gayrimenkul devi piyasaları kaygılandırıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Evergrande hisseleri yüzde 14 değer kaybetti, Çin'in gayrimenkul devi piyasaları kaygılandırıyor - Son Dakika
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