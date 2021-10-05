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Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu gideriliyor - Son Dakika
BBC

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu gideriliyor

05.10.2021 02:56
Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu gideriliyor, System.String[]

Üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının yaklaşık yedi saat boyunca dünya yaşadığı erişim problemi giderilmeye başlandı.

Üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının yaklaşık yedi saat boyunca dünya yaşadığı erişim problemi giderilmeye başlandı. Platformlara çoğu ülkede kısıtlı bir şekilde de olsa erişim sağlanıyor. Sorunun neden kaynaklandığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Facebook'a ait olan bu üç uygulamaya, Türkiye saatiyle 18:40'tan itibaren internet tarayıcılarından ya da telefon uygulamalarından erişilememişti.

ABD merkezli New York Times gazetesi ve teknoloji sitesi Verge, üç platformun da bazı bölgelerde kısmen hizmet vermeye başladığını, fakat sorunun DNS kaynaklı olması nedeniyle tam anlamıyla düzelmesinin saatler sürebileceğini aktarıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da saatler süren kesinti süresince gönderilen bazı Whatsapp mesajları teslim edilmeye başlanırken yeni mesaj göndermek Türkiye saatiyle 02:00 itibarıyla hâlâ imkansız gözüküyor. Facebook ve Instagram'a ise erişim sağlanmış gözüküyor.

DNS nedir?

Açılımı domain name server (alan adı sunucusu) olan DNS, internetin telefon rehberine benzetilebilir. Bu sunucular örneğin tarayıcılarına facebook.com yazan kişilerin, internetteki hangi sunucunun IP adresi ile iletişime geçmesi gerektiğini o kişinin tarayıcısına iletiyor.

2019'da yaşanan bir başka sunucu sorunu da Facebook'a 24 saat boyunca erişilememesine yol açmıştı.

Analiz: James Clayton

BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri

Büyük internet sitelerinin hizmetlerinde kesintiler yaşanması olağandır. Örneğin geçen hafta Slack'in başına da geldi.

Bu olayı sıra dışı yapan ise büyüklüğü, süresi ve bağlamı.

DNS sorunları nedeniyle yaşanan pek çok kesinti kısa sürede çözülür ve daha küçük çaplı olur. Bir ülkede kullanıcılar siteye erişemezken dünyanın geri kalanı bir sorun yaşamaz.

Bu sefer kesinti hem küresel oldu, hem de Facebook'un sahip olduğu pek çok şirketi etkiledi.

Üstelik bu kadar uzun süren sorunlara da nadiren rastlanıyor.

Facebook'un merkezinde de kaos yaşandığı, teknisyenlerin var güçleriyle çalıştığı aktarılıyor.

Bu soruna yol açan şey henüz bilinmiyor. Bu tür kesintiler genellikle hacklenmelerden kaynaklanmaz fakat bu ihtimali de gözardı edemeyiz.

Bu hafta Facebook için kötü bir şekilde başlamıştı. Facebook Belgeleri sızıntısının kaynağı olan kişi .

Fakat Facebook için kötü başlayan hafta, felaket bir şekilde devam ediyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Bazı kullanıcıların uygulama ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. En kısa zamanda normale dönmek için çalışıyoruz ve sorundan dolayı özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sorunun neden kaynaklandığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter uygulamasının resmi hesabından ise, söz konusu üç platformun çökmesine ve kullanıcıların Twitter'a akın etmesine espirili bir yorum getirilerek, "Tam anlamıyla herkese selamlar" mesajı paylaşıldı.

Twitter'ın mesajına WhatsApp'ın resmi Twitter hesabından "Merhaba" yanıtı geldi. Instagram ise, "Selam ve mutlu pazartesiler" yanıtını verdi.

Türkiye de etkilendi

Sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlayamadıklarını bildirmeleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından bir açıklama yaptı:

Sayan, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Ömer Fatih Sayan ikinci açıklamasında ise "yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini" gündeme getirdi:

"Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum."

Facebook hisseleri de etkilendi

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıran eski çalışanı Frances Haugen'in açıklamalarıyla borsada düşüş yaşayan Facebook'un hisseleri, uygulamalara erişim sorunu devam ederken yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

BBC Dezenformasyon Muhabiri: İşimdeki en sessiz birkaç saat

BBC Özel Dezenformasyon Muhabiri Marianna Spring, platformların çökmesinin ardından "İşimdeki en sessiz birkaç saat oldu" yorumunu yaptı.

Spring, "Instagram, Facebook ve WhatsApp yokken BBC'nin gerçekten de bir dezenformasyon ve sosyal medya muhabirine ihtiyacı yok. Aşı karşıtı ve iklim şüphecileri devre dışı kaldı" dedi.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu gideriliyor

Instagram, Whatsapp, Facebook, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu gideriliyor - Son Dakika Dünya

BBC

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