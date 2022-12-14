Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Türkiye'ye karşı beklemedik hamle! Deniz sınırlarını tanımıyor

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir sürenin ardından bir araya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'den beklenmedik bir hamle geldi. Sisi, Mısır'ın Akdeniz bölgesindeki deniz sınırını tanımlayan yeni bir kararname imzaladı. Sisi'nin imzalamış olduğu kararnamede, "Mısır'ın karasuları Mısır- Libya kara sınırı 1. noktadan başlar ve 8. noktaya ulaşacak şekilde 12 deniz mili devam eder. Bu vesileyle Mısır'ın bat deniz sınırı 8. noktadan kuzeye doğru gider" ifadeleri kullanıldı.

Kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlandığı açıklandı.

MISIR HAK İDDİA ETTİ

Resmi sosyal medya hesabı Twitter aracılığı ile paylaşımda bulunan uluslararası ilişkiler uzmanı Aydın Sezer, bu kararname ile Mısır'ın Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasının belirlediği güneyde kalan bölge ile ilgili hak iddiasında bulunduğunu açıkladı.

Sezer, "Sisi'nin dün imzaladığı 595/2022 başkanlık kararı ile, Mısır, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz alanı sınırlarını belirleme anlaşmasının güneyinde kalan bölümde hak iddiasında bulunarak, koordinatları yayınladı" şeklinde konuştu.

Mısır ve Yunanistan, ekim ayında Libya'da Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan hidrokarbon muhtırasını kınamıştı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA EL SIKIŞMIŞTI

Katar'ın başkenti olan Doha'da Dünya Kupası etkinliğinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin el sıkışmıştı. Uzun bir süre sonra bir araya gelen iki cumhurbaşkanının bu adımı Kahire- Ankara hattındaki normalleşmeyi hızlandırmıştı.