Dünyadan taziye ve geçmiş olsun mesajları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, maden faciası için paylaştığı mesajında "Bartın, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız

Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı

Son dakika haberi... Taner Taşkın: 'Bartın'daki patlamadan dolayı üzüntü içerisindeyiz'