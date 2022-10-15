Dünyadan taziye ve geçmiş olsun mesajları - Son Dakika
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Dünyadan taziye ve geçmiş olsun mesajları

15.10.2022 14:43
Dünyadan taziye ve geçmiş olsun mesajları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, maden faciası için paylaştığı mesajında "Bartın, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, maden faciası için paylaştığı mesajında " Bartın, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarı ile tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar Türkçe paylaştığı mesajında "Bartın ilinde meydana gelen maden ocağındaki patlamanın haberi bizi derinden üzdü. Yaşanan can kaybı yüzünden dost Türk halkına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise " Türkiye, Bartın'da bir madende meydana gelen patlamaya üzüldüm. Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı Bartın'da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziyelerini sunarak yaralılara acil şifalar diledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias mesajında "Türkiye'nin Bartın ilindeki kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından yaşanan trajik kayıplar için derinden üzüldüm. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi bir mektupla ilettim" dedi. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı ve Moldova Dışişleri Bakanlığı Bakan Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

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Kaynak: DHA

Bartın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyadan taziye ve geçmiş olsun mesajları - Son Dakika

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