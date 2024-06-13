Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü - Son Dakika
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Dünya

Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hükümet kaynakları, 40 bin mahkumun kaldığı Tecoluca'daki terörle Mücadele Merkezi ismiyle bilinen cezaevinin yeni fotoğraflarını yayınladı. Çok sayıda suç örgütü liderinin kaldığı cezaevinden servis edilen karelerde çok sayıda gömleksiz, dövmeli ve saçları tıraşlı mahkumun elleri arkadan bağlı şekilde otobüse doldurulduğu diğerlerinin de yerlere oturtularak bekletildiği görülüyor.

13.06.2024 09:56
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'un bir süre önce inşa edilen devasa hapishanesinin içinden yeni görüntüler yayınlandı. Sicili oldukça kabarık 40 bin mahkumun kaldığı ve giren hiçbir mahkumun bir daha özgürlüğüne kavuşamadığı belirtilen cezaevinden servis edilen fotoğraflarda çok sayıda gömleksiz, dövmeli mahkum görülüyor.

SAÇLARI TIRAŞLI, ELLERİ ARKADAN BAĞLI...

Hükümet yetkilileri tarafından paylaşılan karelerde saçları tıraşlı erkeklerin elleri arkadan bağlı vaziyette otobüse dolduruldukları diğerlerinin ise yerlere oturtularak bekletildiği görülüyor.

Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü

ÜLKENİN EN TEHLİKELİ ÇETESİNİN ÜYELERİ BURADA

Ülkenin farklı hapishanelerinden getirilen 2000 suç örgütü üyesi ve mafyanın getirildiği cezaevinde ülkedeki en tehlikeli çetelerden olan MS-13 ve Barrio 18'in çok sayıda üyesinin tutulduğu kaydedildi.

Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü

MAHKUMLARA ÇATAL-BIÇAK-KAŞIK VERİLMİYOR

Ülkenin lideri Nayib Bukele'nin terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 yıl önce açtığı merkezde mahkumlara pirinç, makarna ya da rafadan yumurta verildiği belirtildi. Mahkumlara çatal-bıçak-kaşık verilmediği belirtilirken tutulan kişilerin çok tehlikeli olduğu ve bunları silah olarak kullanarak isyan çıkartabileceği de kayıtlara geçti.

Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ TEPKİ GÖSTERİYOR

Öte yandan mahkumların her gün sadece yarım saat hücrelerinden dışarı çıkabildikleri belirtilirken bu süre zarfında ise hiçbir ağırlık ve ekipman olmadan kendi vücut ağırlıklarıyla egzersiz yapabildikleri de kaydedildi. İki yıl önce Bukele'nin açtığı cezaevine ise insan hakları örgütleri tepki gösteriyor.

İnsan hakları örgütü Cristosal, sadece bu yıl içinde 174 mahkumun işkenceye maruz kaldığını ve öldürüldüğünü duyurdu. El Salvador hükümeti ise mahkumların şartlarının iyi olduğunu ve insan haklarına dikkat edildiğini duyurdu.

Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü

EN KÖTÜ SİCİLLİ ÜLKELERDEN BİRİ

Ülkede şiddet olaylarının 2022'de yüzde 57 oranında azaldığı da belirtildi. El Salvador şiddet ve cinayette dünyanın en kötü siciline sahip ülkelerinden biri konumunda.

Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü

Orta Amerika, El Salvador, Hükümet, Mahkum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ersen temel: Türkiye'ye de böyle bir hapishane lazım 96 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Bize de böyle lazım 81 1 Yanıtla
  • barış özcan: Bizdede olsa, insanlar suç işlemekten korksa ne güzel olur. Bizde gardiyan dokunamıyor bile, hani o insan hakları varya. Zaten insan hakları bir bizde var, çoğu bildiğini okuyor. 51 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Bu haberi gördükten sonra türkiyede neden suçların arttığını anladım 26 1 Yanıtla
  • İbrahim ERDURAN: Haberde de geçiyor ya; niceleri süt dökmüş kedi oluyorlar. İşte bizde de böylesi bir sistem olsa da, ülkece rahat etsek. Yoksa suçların ardı arkası kesilmiyor; dileyen istediği her şeyi yapıyor ve sistemimizde de yanına kar kalıyor. Olan da tepeden tırnağa namuslu insanlara oluyor. 15 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: adamlar işi biliyor helal olsun 4 0 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Bizimkilerle aynı dövmeleri hariç 4 0 Yanıtla

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