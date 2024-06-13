Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü

Dünya

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un bir süre önce inşa edilen devasa hapishanesinin içinden yeni görüntüler yayınlandı. Sicili oldukça kabarık 40 bin mahkumun kaldığı ve giren hiçbir mahkumun bir daha özgürlüğüne kavuşamadığı belirtilen cezaevinden servis edilen fotoğraflarda çok sayıda gömleksiz, dövmeli mahkum görülüyor.

SAÇLARI TIRAŞLI, ELLERİ ARKADAN BAĞLI...

Hükümet yetkilileri tarafından paylaşılan karelerde saçları tıraşlı erkeklerin elleri arkadan bağlı vaziyette otobüse dolduruldukları diğerlerinin ise yerlere oturtularak bekletildiği görülüyor.

ÜLKENİN EN TEHLİKELİ ÇETESİNİN ÜYELERİ BURADA

Ülkenin farklı hapishanelerinden getirilen 2000 suç örgütü üyesi ve mafyanın getirildiği cezaevinde ülkedeki en tehlikeli çetelerden olan MS-13 ve Barrio 18'in çok sayıda üyesinin tutulduğu kaydedildi.

MAHKUMLARA ÇATAL-BIÇAK-KAŞIK VERİLMİYOR

Ülkenin lideri Nayib Bukele'nin terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 yıl önce açtığı merkezde mahkumlara pirinç, makarna ya da rafadan yumurta verildiği belirtildi. Mahkumlara çatal-bıçak-kaşık verilmediği belirtilirken tutulan kişilerin çok tehlikeli olduğu ve bunları silah olarak kullanarak isyan çıkartabileceği de kayıtlara geçti.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ TEPKİ GÖSTERİYOR

Öte yandan mahkumların her gün sadece yarım saat hücrelerinden dışarı çıkabildikleri belirtilirken bu süre zarfında ise hiçbir ağırlık ve ekipman olmadan kendi vücut ağırlıklarıyla egzersiz yapabildikleri de kaydedildi. İki yıl önce Bukele'nin açtığı cezaevine ise insan hakları örgütleri tepki gösteriyor.

İnsan hakları örgütü Cristosal, sadece bu yıl içinde 174 mahkumun işkenceye maruz kaldığını ve öldürüldüğünü duyurdu. El Salvador hükümeti ise mahkumların şartlarının iyi olduğunu ve insan haklarına dikkat edildiğini duyurdu.

EN KÖTÜ SİCİLLİ ÜLKELERDEN BİRİ

Ülkede şiddet olaylarının 2022'de yüzde 57 oranında azaldığı da belirtildi. El Salvador şiddet ve cinayette dünyanın en kötü siciline sahip ülkelerinden biri konumunda.