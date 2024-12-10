Dünyanın konuştuğu HTŞ lideri Colani'nin babasının mesleği şaşırttı - Son Dakika
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Dünya

Dünyanın konuştuğu HTŞ lideri Colani'nin babasının mesleği şaşırttı

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Suriye'deki en güçlü silahlı muhalif güç haline gelen HTŞ lideri Ebu Muhammed El Colani, dünya gündeminde. 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Colani'nin babası petrol mühendisi. Colani, Emevi Camii'nde yaptığı konuşmada ''Bugün Suriye temizleniyor'' demişti.

10.12.2024 10:25
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27 Kasım'da operasyonlara başlayan Hayat Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) öncülüğünde muhalifler, 12 gün gibi kısa bir sürede 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Beşar Esad'ın Rusya'ya sığınmasıyla devam eden süreçle ilgili enteresan bilgiler gelmeye devam ediyor.

Arap basını saldırıya liderlik eden kişinin Suriye'deki en güçlü silahlı muhalif güç haline gelen Hayat Tahrir el-Şam'ın başında duran Ebu Muhammed El Colani'nin olduğunu yazdı. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından bir anda dünyanın en tanınan isimlerinden biri olan Colani'nin hayatı ve kim olduğu ile ilgili birçok şey de merak edildi.

BABASI MÜHENDİS

HTŞ lideri Colani 1982'de babasının petrol mühendisi olarak çalıştığı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Ahmed Hüseyin el- Şara ismiyle doğdu. Aile 1989'da Suriye'ye dönerek Şam yakınlarına yerleşti. 2003'te Irak'a taşınmadan önce Şam'da geçirdiği zamana dair çok az şey biliniyor.

"SURİYE TEMİZLENİYOR"

HTŞ lideri Colani, Şam düştükten sonra Suriye'nin başkentindeki Emevi Camii'nde yaptığı konuşmada "Bugün Suriye temizleniyor, 20 yıldan fazla bir süredir kalbim bu an için atıyor" demişti. Emevi Camii'nde namaz kılıp konuşma yapan Colani Esad için "Bu zalim bütün Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın emelleri için bir çiftlik yaptı" diyerek "Mezhepçiliği, fesadı yaydı ve istediği oldu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bugün Suriye temizleniyor. 20 yıldan fazla bir süredir kalbim bu an için atıyor." ifadelerini kullanmıştı.

HTŞ'NİN ORTAYA ÇIKIŞI

Temmuz 2016'da Halep rejimin eline geçti ve oradaki silahlı gruplar hala muhaliflerin elinde olan İdlib'e doğru yönelmeye başladı. Tam da bu dönemde, El Colani grubunun Cabhat Fatih al-Şam olarak değiştiğini duyurdu.

2017'nin başlarında, Halep'ten kaçan binlerce savaşçı İdlib'e akın etti ve Colani, bu gruplardan bir kısmını kendi grubuyla birleştirerek HTŞ'yi kuracağını duyurdu.

Washington DC'deki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi düşünce kuruluşuna göre HTŞ'nin ilk amacı Suriye'yi Esad'ın otokratik hükümetinden kurtarmak, ülkeden 'İranlı milisleri kovmak' ve İslami hukukun kendi yorumlarına göre bir devlet kurmaktı.

HTŞ şu anda Birleşmiş Milletler, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor. El Colani ise grubunun ulusal bir bağlılık lehine geçmiş bağlılıklarından vazgeçtiği için bu tanımlamanın adil olmadığını söylüyor.

Dünyanın konuştuğu HTŞ lideri Colani\'nin babasının mesleği şaşırttı

Suudi Arabistan, Ebu Muhammed, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın konuştuğu HTŞ lideri Colani'nin babasının mesleği şaşırttı - Son Dakika

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