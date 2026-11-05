ECB Başkanı Lagarde, COP31 öncesi Avrupa'ya ortak iklim sigortası çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ECB Başkanı Lagarde, COP31 öncesi Avrupa'ya ortak iklim sigortası çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ECB Başkanı Lagarde, COP31 öncesi Avrupa\'ya ortak iklim sigortası çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ECB Başkanı Lagarde, Antalya'daki COP31 öncesinde Avrupa'ya iklim afetlerinin ekonomik etkilerine karşı hazırlık çağrısı yaptı. Afet zararlarının geçmişte yalnızca dörtte birinin sigortalı olduğunu belirten Lagarde, kamu ve özel sektör ortaklığında reasürans sistemi önerdi.

(ANKARA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde Avrupa'ya iklim kaynaklı afetlerin ekonomik etkilerine karşı hazırlıklarını güçlendirme çağrısında bulundu. Avrupa'daki afet zararlarının geçmişte yalnızca dörtte birinin sigorta kapsamında olduğuna dikkat çeken Lagarde, kamu ve özel sektörün birlikte yer alacağı ortak bir sigorta mekanizması oluşturulmasını önerdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yayımladığı blog yazısında, yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklıkların, kuraklıkların ve orman yangınlarının Avrupa ekonomisi ile enerji sistemindeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını belirtti.

İklim değişikliğiyle birlikte bu risklerin daha da artacağı uyarısında bulunan Lagarde, Avrupa'nın iklim felaketlerinin ekonomik sonuçlarına karşı daha dayanıklı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Lagarde, "Aşırı hava olayları yaz aylarımızın düzenli bir parçası haline gelirken Avrupa, bunların mali sonuçlarına karşı proaktif biçimde hazırlanmalı ve daha iyi korunmalı" ifadelerini kullandı.

İKLİM FELAKETLERİNE KARŞI ORTAK SİGORTA ÖNERİSİ

Avrupa'da iklim kaynaklı afetlerin yol açtığı ekonomik zararların önemli bir bölümünün sigorta kapsamında olmadığına dikkat çeken Lagarde, geçmişte afet zararlarının yalnızca dörtte birinin sigorta tarafından karşılandığını belirtti.

Lagarde, Avrupa Birliği'ne (AB), iklim felaketlerine karşı kamu ve özel sektör ortaklığında bir reasürans (yeniden sigortalama) sistemi oluşturulması çağrısında bulundu. Önerilen mekanizma, büyük ölçekli afetlerin yol açtığı mali risklerin sigorta şirketleri, özel sektör ve kamu arasında paylaşılmasını amaçlıyor.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNE YATIRIM ÇAĞRISI

Lagarde, iklim değişikliğine uyum sağlamak için Avrupa'nın elektrik altyapısını güçlendirmesi gerektiğini de belirtti. Sektör araştırmalarına atıfta bulunan Lagarde, elektrik şebekelerinin modernizasyonuna yatırılan her bir euronun, enerji sistemindeki diğer maliyetlerde 2 euronun üzerinde tasarruf sağladığını aktardı.

Enerji depolama kapasitesinin artırılmasının önemine de dikkat çeken Lagarde, bu sayede gündüz saatlerinde üretilen düşük maliyetli güneş enerjisinin, sıcak hava dalgaları sırasında elektrik talebinin yükseldiği akşam saatlerinde kullanılabileceğini ifade etti. Lagarde ayrıca, kendi elektrik üretim tesislerine ve bataryalarına sahip şirketlerin elektrik şebekesine daha hızlı bağlanabilmesi için ortak kurallar oluşturulmasını önerdi. Böylece şirketlerin, enerji sisteminin zorlandığı dönemlerde elektrik arzına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Söz konusu yatırımların büyük bölümünün özel sektör tarafından karşılanması gerektiğini ifade eden Lagarde, ECB'nin finansmana olası katkısına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Lagarde'ın çağrısı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde geldi.

Kaynak: ANKA
AntalyaEkonomiDünyaCOP31KamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:24
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:49:35. #7.13#
SON DAKİKA: ECB Başkanı Lagarde, COP31 öncesi Avrupa'ya ortak iklim sigortası çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android