Eisenkot muhalefetin parlamentoda çoğunluk aldığını savunup geniş hükümet hedefliyor - Son Dakika
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Eisenkot muhalefetin parlamentoda çoğunluk aldığını savunup geniş hükümet hedefliyor

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Eisenkot muhalefetin parlamentoda çoğunluk aldığını savunup geniş hükümet hedefliyor
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İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot, seçimlerin ardından parlamentoda çoğunluğu elde ettiklerini savunarak mümkün olan en geniş hükümeti kurmayı hedeflediğini bildirdi. 120 sandalyeli parlamentoda muhalefet bloku 48, Netanyahu liderliğindeki koalisyon 53 sandalyede kaldı.

İSRAİL'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot, seçimlerde seçmenlerin çoğunluğunun mevcut hükümet aleyhine oy kullandığını belirterek, mümkün olan en geniş hükümeti kurmayı ve parlamentodaki çoğunlukla kritik yasaları çıkarmayı hedeflediğini bildirdi.

İsrailli muhalefet lideri Gadi Eisenkot, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, salı günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından parlamentoda çoğunluğu elde ettiklerini savunarak mümkün olan en geniş hükümeti kurma niyetinde olduğunu bildirdi. 120 sandalyeli parlamentoda Eisenkot'un muhalefet bloku 48 sandalye kazanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon bloku 53 sandalyede kalmıştı.

Eisenkot, İsrailli seçmenlerin yarım milyondan fazla oy farkıyla Netanyahu hükümetinin aleyhinde oy kullandığını kaydetti. Eisenkot'un bu çoğunluk hesabına; Netanyahu'nun sert muhalifleri konumundaki üç partinin koalisyonundan oluşan Ortak Liste ile Ra'am partisinin kazandığı toplam 19 sandalye de dahil edildi.

Eisenkot, bu hedefler doğrultusunda mutlaka bir hükümet kurmasının şart olmadığını, Arap partilerinin de desteğiyle parlamentoda sağlayacağı net bir çoğunlukla kritik adımları atabileceğini belirtti. Eisenkot, 7 Ekim saldırısına ilişkin bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasını, tüm İsrail vatandaşları için zorunlu askerlik hizmeti getirilmesini ve Netanyahu hükümeti tarafından çıkarılan yargı reformu yasalarının iptal edilmesini hedeflediğini aktardı. Eisenkot paylaşımında, "Kimse kimseyi yanıltmasın: İsrail'de hükümete güvenoyunu parlamento verir, tersi değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
PolitikaHükümetİsrailDünyaSon Dakika

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