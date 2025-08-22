El Salvador, Türkiye'de "tas kafa" olarak bilinen saç kesimini yasakladı - Son Dakika
El Salvador, Türkiye'de "tas kafa" olarak bilinen saç kesimini yasakladı

El Salvador, Türkiye\'de "tas kafa" olarak bilinen saç kesimini yasakladı
22.08.2025 08:45
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türkiye'de de "tas kafa" olarak bilinen saç kesimi modelini yasakladı. Devlet Başkanı Nayip Bukele'nin kararının ardından, El Salvador Milli Eğitim Bakanlığı ülkede "Edgar" olarak bilinen saç kesimine ilişkin bir açıklama yaparak devlet okullarında okuyan öğrencilerin bundan sonra düzgün saç kesimiyle okula gitmeleri gerektiğini duyurdu.

BAŞKAN BUKELE RESMEN YASAKLADI

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yönetimi devlet okullarında "Edgar" adı verilen saç kesimini yasaklandı.

Z KUŞAĞI GENÇLER TERCİH EDİYOR

1500-1700 yılları arasında Teksas ve New Mexico'da kabile üyesi erkeler benzer bir saç kesimi kullanırken "Gangster kültürü" ile ilişkilendirilen bu saç kesimi El Salvador'da Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.

"DÜZGÜN SAÇ KESİMLERİ" KONUSUNDA UYARI YAPILDI

Türkiye'de de "tas kafa" olarak bilinen saç kesiminin, ABD'deki Chicano kültüründen esinlenerek sınır dışı edilen suçlular tarafından El Salvador'a getirildiği düşünülürken; Devlet Başkanı Nayip Bukele, "El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı" şeklindeki bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ömer duman:
    tüm dünya kek0lara karşı hahshahah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
