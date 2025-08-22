El Salvador, Türkiye\'de "tas kafa" olarak bilinen saç kesimini yasakladı

Türkiye'de "tas kafa" olarak bilinen saç kesim modeli son dönemde çeşitli tartışmalara konu olurken Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

BAŞKAN BUKELE RESMEN YASAKLADI

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yönetimi devlet okullarında "Edgar" adı verilen saç kesimini yasaklandı.

Z KUŞAĞI GENÇLER TERCİH EDİYOR

1500-1700 yılları arasında Teksas ve New Mexico'da kabile üyesi erkeler benzer bir saç kesimi kullanırken "Gangster kültürü" ile ilişkilendirilen bu saç kesimi El Salvador'da Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.

"DÜZGÜN SAÇ KESİMLERİ" KONUSUNDA UYARI YAPILDI

Türkiye'de de "tas kafa" olarak bilinen saç kesiminin, ABD'deki Chicano kültüründen esinlenerek sınır dışı edilen suçlular tarafından El Salvador'a getirildiği düşünülürken; Devlet Başkanı Nayip Bukele, "El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı" şeklindeki bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.