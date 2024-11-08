Elon Musk\'ın kızı Vivian, Trump\'ın başkanlığı sonrası ABD\'yi terk etmeyi planlıyor

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Tesla'nın milyarder kurucusu Elon Musk'ın 20 yaşındaki kızı Vivian Wilson, Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından Amerika'dan ayrılmayı planladığını açıkladı. Babası ile uzun süredir anlaşmazlık yaşayan Vivian, Trump'ın başkan olmasıyla artık ABD'de yaşamayı düşünmediğini belirtti.

Trump destekçisi Musk'ın ilk eşi Justine Wilson'dan 2004'te doğan Vivian, Xavier adıyla erkek olarak dünyaya gelmişti. 2022'de cinsiyet değişikliği için mahkemeye başvuran Vivian, annesinin soyadını alarak Vivian Jenna Wilson adını tercih etti ve babasıyla tüm bağlarını koparmak istediğini açıkladı.

Musk, kızını "zenginlere karşı olan bir komünist" olarak nitelendirdi ve ergenlik engelleyici ilaçlar konusunda kandırıldığını öne sürdü. COVID-19 döneminde yaşanan kargaşada, oğlu Xavier'in (Vivian) intihar edebileceği söylenerek bu ilaçlara onay verdiğini iddia etti.

Vivian ise babasının iddiaları karşısında sert açıklamalarda bulundu. Babasının çocukluğunda yanında olmadığını, kısa süreli birlikteliklerinde ise kadınsı özellikleri ve cinsel kimliği nedeniyle sürekli tacize uğradığını belirtti. "Babam beni basit bir kalıba sığdırmaya çalışıyor. Bu, onun queer bireylere ve çocuklara bakış açısını net bir şekilde gösteriyor" dedi.