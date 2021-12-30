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Elon Musk, uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti - Son Dakika
BBC

Elon Musk, uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti

30.12.2021 06:14
Elon Musk, uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti

Elon Musk, sahibi olduğu Starlink internet uydusu projesinin uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Elon Musk, sahibi olduğu Starlink internet uydusu projesinin uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Financial Times'a konuşan Musk, "on milyarlarca" uydunun Dünya'ya yakın yörüngelere konumlandırılabileceğini söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Başkanı Josef Aschbacher, bu ay içerisinde yaptığı açıklamada Starlink tarafından fırlatılan binlerce uydunun, uzayda diğerleri için çok az yer bırakabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Çin de Musk'ın SpaceX şirketi tarafından işletilen Starlink uydularının, Çin'in uzay istasyonuyla bu yıl iki kez "neredeyse çarpışacak kadar" yakınlaştığını iddia etmişti.

Musk röportajında, "Uzay müthiş derecede büyük. Uydular ise çok küçük" ifadelerini kullandı.

Starlink uydularının rakip diğer uyduları engellediği yönündeki iddiaları yalanlayan Musk, Dünya'nın yörüngesinde uydular için yeterli alan olduğunu söyledi.

"Diğerlerini engellediğimiz bir durum söz konusu değil. Kimseyi engellemedik, engellemeyi de düşünmüyoruz" diyen Musk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç bin uydu hiçbir şey. Bu biraz, 'Hey bak burada, dünyada birkaç bin tane araba var' demek gibi. Bu hiçbir şey."

Diğer bazı uzmanlar ise ESA Başkanı Aschbacher'ın sözlerine ek olarak, çarpışmaların önlenmesi için uzay araçları arasında Musk'ın bahsettiğinden daha fazla aralık olması gerektiğini savunuyor.

Ayrıca pek çok bilim insanı da daha önce uzayda çarpışma riskleriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Uzmanlar, hükümetleri Dünya'nın yörüngesinde bulunan 30 bin civarındaki uydu ve diğer uzay enkazları hakkında bilgi paylaşmaya çağırdı.

Çin'in iddiaları

Pekin yönetimi ülke uydularının Starlink uydularıyla bu yıl iki kez tehlikeli bir biçimde yakınlaştığını iddia etti. Bu konuda Çin tarafından BM Uzay Ajansı'na sunulan bir belgeye göre, olaylar 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde meydana geldi.

Ancak bu haberler henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Musk ise Çin'de sosyal medyada eleştirildi.

Musk'ın yanı sıra Starlink ve ABD de Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da ağır eleştirilere maruz kaldı.

Çin'de sosyal medyada yapılan yorumlarda Starlink uyduları, "uzayda çöp yığını" olarak tanımlandı.

Musk için ise "ABD hükümeti ve ordusu tarafından yaratılan yeni bir silah" yorumu yapıldı.

SpaceX, Starlink ağının parçası olarak şimdiden yaklaşık 1900 uydu fırlattı. Binlerce uydu da fırlatılmak üzere sırada bekliyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de, uzay enkazlarıla ilgili endişeler nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılacak bir uzay yürüyüşünü ertelemişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Financial Times, Elon Musk, Uzay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk, uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Elon Musk, uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti - Son Dakika
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