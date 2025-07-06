Elon Musk Yeni Siyasi Parti Kurdu

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'la arasının açılmasından ve Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasından haftaşar sonra yeni bir siyasi parti kurduğunu açıkladı.

Dünyanın en zengin ismi olan milyarder Musk, eskiden Twitter olarak bilinen ve satın aldıktan sonra ismini X olarak değiştirdiği sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Amerika Partisi'ni hayat geçirdiğini duyurdu.

Musk, Amerika Partisi'nin "Cumhuriyetçilerin ve Demokratların elinde olan iki partili sisteme bir meydan okuma olduğunu" yazdı.

Ancak partinin ABD seçim kurumlarına resmen bildirildiği ve kaydının yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

ABD dışında doğduğu için Musk, ABD başkanlık seçiminde yarışamaz. Bu durumda partinin liderinin resmen kim olacağına dair bilgi de paylaşmadı.

ABD yasalarına göre ABD dışında doğan ABD vatandaşları, başkan olamıyor. Musk, Güney Afrika Cumhuriyeti doğumlu.

Musk, ilk olarak Trump ile arasının açıldığı ve birbirlerini sert sözlerle eleştirdikleri dönemde yeni bir parti kurma planlarını paylaşmıştı.

Trump ile kamusal alanda tartıştıkları dönemde Musk, X'te bir anket yayımlayarak takipçilerine, ABD'de yeni bir parti isteyip istemediklerini sormuştu.

Cumartesi günü yaptığı paylaşımda bu ankete gönderme yapan Musk, "2'ye karşı 1 oranla yeni bir siyasi parti talep ettiniz ve yeni bir partiniz olacak!" yazdı ve ekledi:

"Ülkemizi israf ve yolsuzluklarla batırmaya geldiğinde tek partili sistemde yaşıyoruz, demokraside değil. Bugün, Amerika PArtisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu."

Bugün itibariyle Fedeal Seçim Komisyonu, yeni bir partinin kurulduğuna dair bir belge veya kayıt paylaşmadı.

Aslında ABD'deki iki partili sistem dışında kalan son derece etkili ve yüksek profilli siyasetçiler var. Ancak bugüne kadar hiçbiri, bu iki partiye tehdit oluşturacak bir güç veya popülarite kazanamadı.

2024 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Liberteryen Parti, Yeşil Parti ve Halkların Partisi'nden adaylar da yarışarak Trump'ın ya da Demokrat rakibi Kamala Harris'in kazanmaması için çalıştı ancak isimleri doğru dürüst duyulmadı bile.

Musk kısa bir süre öncesine kadar Trump'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Seçim kampanyası sırasında da Trump'ın yanında yer almış; seçimi kazandıktan sonra da Trump'ın resmi ofisi olan Oval Ofis'e dört yaşındaki oğlunu götürerek poz vermişti.

Musk, Traump'a sadece siyasi değil, ciddi bir maddi destek de verdi. Seçimi kazanması için Musk'ın Trump'a yaptığı yatırım 250 milyon doları buldu.

Seçimden sonra da Trump, DOGE (Department of Government Efficiency - Hükümet Verimliliği Bakanlığı) ismini verdiği yeni bir kurum oluşturarak başına Musk'ı getirdi. Böylece Musk'ın Beyaz Saray'da resmi bir görevi oldu. Aylar boyunca federal bütçeden nasıl kesintiler yapılabileceğini planlayarak bunları uygulamaya da başladı.

Mayıs ayında Beyaz Saray'dan ve yönetimdeki resmi görevinden ayrılacağını açıklayan Musk, bir yandan da Trump'ın vergilendirme ve harcama planlarını sert sözlerle eleştirdi. İki isim arasındaki tarışma böyle başladı.

Musk'ın eleştirdiği ve Trump'ın "Büyük, güzel yasa" olarak adlandırdığı harcama yasası Kongre'de bu hafta az bir farkla onaylandı. Trump'ın da imzalamasıyla yasa olarak yürürlüğe girdi.

Geniş kapsamlı bu yasa, vergi kesintilerini büyük oranda azaltıyor ve ciddi kamusal harcama planlarına yer veriyor. Uygulamaya geçtikten sonraki 10 yıl içinde ABD'nin bütçe açığını 3 trilyon dolar kadar artırması bekleniyor.

Elektrikli araç devi Tesla'nın sahibi Musk için bu yasa, yeşil dönüşüme ve çevresel faktörlere yer vermemesi açısından önemliydi.

Trump da bunu, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da yaptığı paylaşımda ifade etti: "Elon muhtemelen dünya tarihinde herkesten çok daha fazla devlet yardımı alacak. Bu yardımlar olmasa, Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı."

Trump aynı zamanda Doge'un Musk'ın şirketlerine ödenen devlet yardımlarını da incelemesi gerekebileceği tehdidinde bulundu. Bu durum sadece Tesla'yı değil, Musk'ın sahibi olduğu tüm şirketleri etkileyebilir.

Musk, ABD hükümeti için uzaya roketler gönderen SpaceX'in, ABD ve Avrupa ülkelerinin orduları için uydu hizmetleri veren Starlink'in de sahibi.