Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi Açılışı Açıklaması - Son Dakika
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Dünya

Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi Açılışı Açıklaması

Emine Erdoğan\'dan BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi Açılışı Açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) BM-HABITAT biriminin İstanbul'da bölge ofisi kurmasının, dünya ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

30.01.2025 14:29  Güncelleme: 14:30
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) BM-HABITAT biriminin İstanbul'da bölge ofisi kurmasının, dünya ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Vakfımız koordinasyonunda BM-HABITAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin açılmasına yönelik imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın dünya ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesi memnuniyet verici. Bu anlamlı sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olmasını, ülkemiz merkezli uluslararası ofislerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Kimseyi geride bırakmayan, daha erişilebilir bir dünya yolunda atılan bu önemli adımda, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi Açılışı Açıklaması - Son Dakika

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