Emine Erdoğan'dan Burundi'deki Kadın Liderler Forumu'na video mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Emine Erdoğan'dan Burundi'deki Kadın Liderler Forumu'na video mesaj

Emine Erdoğan\'dan Burundi\'deki Kadın Liderler Forumu\'na video mesaj

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burundi 5'inci Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na gönderdiği video mesajda;

08.10.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burundi 5'inci Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na gönderdiği video mesajda; savaş, açlık, salgın gibi zorlu sınamalarla mücadele eden coğrafyaların çocuklarına, ihtiyaç duydukları imkanların ve diğer çocuklarla eşit fırsatların sunulmasının herkesin ortak gayreti olması gerektiğini belirtti.

Emine Erdoğan, Burundi 5'inci Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na video mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, bu seneki zirvenin ana temasının 'Yaşam Boyunca Güçlü Bir İnsan Sermayesi Oluşturmak İçin Erken Çocukluk Dönemine Yatırım Yapmak' olduğuna vurgu yaptı. Emine Erdoğan, bu yıl erken çocukluk döneminin ele alınmasının son derece kıymetli olduğuna dikkat çekerek, "Yaşamın bu ilk dönemleri yalnızca çocuklarımızı ilgilendirmiyor. İnsanın zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin önemli bir kısmının tamamlandığı bu dönem, aslında yetişkinlikte olacağımız kişiyi tanımlıyor. Toplumsal kalkınmanın anahtarı olacak güçlü bir insan modelinin tohumları, çocukluğun ilk safhalarında atılıyor" dedi.

'EŞİT FIRSAT SUNULMASI HEPİMİZ GAYESİ OLMALI'

Sevgi ve güven içerisinde fiziksel, bilişsel ve sosyal ihtiyaçları karşılanarak yetişmiş nesillerin, büyüdüklerinde üretken bireylere dönüşerek, müreffeh bir geleceğin teminatı olduklarına işaret eden Erdoğan, hayatının ilk düğmeleri yanlış iliklenmiş çocukların ise yetişkinlik dönemlerinde doğru bir istikamet yakalamakta zorlandığını belirtti. Emine Erdoğan, "Hayalini kurduğumuz küresel sürdürülebilir barış ve adaletin, erken çocukluk dönemine yapacağımız yatırımlarla doğrudan bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bugün savaş, açlık, salgın gibi zorlu sınamalarla mücadele eden coğrafyaların çocuklarına, ihtiyaç duydukları imkanların ve diğer çocuklarla eşit fırsatların sunulması, hepimizin ortak gayreti olmalı" ifadelerini kullandı.

Hızlı artan genç ve dinamik nüfusuyla Afrika kıtasının çocuklarının, modern zamanın sunduğu imkanlardan geride kalmasının, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bir gerçek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"2050 yılına kadar, dünyada yaşayacak 4 kişiden birisinin Afrika kıtasından olacağını istatistikler ortaya koyuyor. Bu açıdan, Afrika'nın çocuklarına yapılacak her yatırımın, aslında dünyanın ortak geleceğine yapıldığını görebilirsiniz. 0-5 yaş arası, 2,39 milyon çocukla bölgenin en genç nüfuslarından birisine sahip olan Burundi'nin bu konuya dikkati çekiyor olması, ayrıca kıymetli. Türkiye olarak, bölge ülkelerine yönelik sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçların sağlanmasını amaçlayan insani yardım ve projelerimizle, sahada aktif var olmanın sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki uluslararası toplum olarak Afrika'nın çocuklarına yaptığımız her yatırım, barış ve huzur dolu geleceğe atılmış önemli birer adım olacaktır."

Forumun, Afrika başta olmak üzere dünyanın her bölgesinde, erken çocukluk dönemi konusunda farkındalığın artmasına vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Her yetişkinin içindeki çocuğu, her çocuğun içindeki yetişkini gördüğümüzde, bu birbirini tamamlayan döngüyü daha iyi anladığımızda, güçlü yarınları inşa edecek nesilleri yetiştireceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, "Nazik davetinden dolayı kıymetli dostum, Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Anjelin Hanım'a şükranlarımı sunuyor, zirveye katılan değerli 'first lady'leri ve katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Burundi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emine Erdoğan'dan Burundi'deki Kadın Liderler Forumu'na video mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:30:32. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Burundi'deki Kadın Liderler Forumu'na video mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.