Eminönü\'nde bulunan Doğubank iş hanına silahlı saldırı; kaçanlar iş yerine sığındı

Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanının giriş katındaki iş yerinin vitrinine ateş açıldı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin başka bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanına saat 11.30 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre husumetli oldukları bir kişi, hanın giriş katında bulunan iş yerinin vitrinine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda olayda yaralanan olmadığı belirlendi. Çatışmadan kaçanların bir iş yerine sığındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.