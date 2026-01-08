Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanına silahlı saldırı; kaçanlar iş yerine sığındı - Son Dakika
Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanına silahlı saldırı; kaçanlar iş yerine sığındı

08.01.2026 13:00
Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bilinmeyen bir kişi, iş hanının giriş katında bulunan iş yerinin vitrinine ateş açtı. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucunda olayda yaralanan olmadığı tespit edildi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin bir başka iş yerine sığındığı ve bu anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanının giriş katındaki iş yerinin vitrinine ateş açıldı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin başka bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanına saat 11.30 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre husumetli oldukları bir kişi, hanın giriş katında bulunan iş yerinin vitrinine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda olayda yaralanan olmadığı belirlendi. Çatışmadan kaçanların bir iş yerine sığındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

