En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı - Son Dakika
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En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

07.03.2022 14:05
En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını paylaştı. Koca'nın açıkladığı haritaya göre; 1686,69 vaka ile Amasya, 1476,06 ile Kırşehir, 1425,03 ile Samsun ilk üçte yer aldı. Vaka sayısının en az görüldüğü il ise 55,62 vaka ile Şırnak oldu.

Fahrettin Koca, "19-25 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" mesajıyla, kentlerde her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaştı.

En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Bakanlığın verilerine göre; 100 bin nüfusa karşılık gelen 1686,69 vaka ile Amasya ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 1476,06 vaka ile Kırşehir ve 1425,03 vaka ile Samsun izledi.

Vakanın en az görüldüğü il ise 55,62 vaka ile Şırnak oldu. Şırnak'ı, 58,46 vaka ile Van ve 80,89 vaka ile Bingöl takip etti. Aynı kriterlere göre İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 vaka tespit edildi.

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Son Dakika Dünya En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı - Son Dakika


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